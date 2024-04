La caminata que organiza mañana el Concello de Marín ya cuenta con 200 inscritos

Un total de 200 personas se han inscrito en la primera caminata de la primavera organizada por el Concello de Marín. Son 15 quilómetros por montes y playas de la villa con parada en la iglesia de Santa María do Campo. La actividad tendrá lugar mañana con salida desde la Alameda a las 9.00 horas y pasando por O Lavadoiro do Souto, Cruceiro do Vento, Castro da Subida, el Menhir de Currás y la playa de Loira entre otras.