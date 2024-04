Mosquera rechaza “hacer del centro histórico un parque temático del ocio nocturno”

Lograr la aprobación del Plan Especial de Protección, Reforma Interior e Conservación do Conxunto Histórico-Artístico (Peprica), en 2003, se basó en “estar todos de acuerdo en evitar que el casco histórico de Pontevedra se convirtiera en un parque temática de la hostelería nocturna”, recordó el concejal César Mosquera. “A consecuencia de esto, y a través de la aplicación de los instrumentos urbanísticos, tenemos los resultados de hoy: un centro histórico que no tiene nada que ver con aquello y que está infinitamente mejor de lo que estaba”, añadió el edil nacionalista, en respuesta a la moción que el grupo popular presentará al próximo pleno, pidiendo una modificación del Peprica como “solución” al cierre de locales de ocio nocturno.

César Mosquera recordó que este plan fue aprobado de manera unánime por la corporación municipal, después de dos décadas, durante los años 80 y 90, que bien pudieron ser “la época negra del centro histórico”, al vivirse “una situación absolutamente tremenda en todos los aspectos: inseguridad ciudadana, las plazas y las calles como almacenes de coches, problemas de convivencia con la movida nocturna…”, recordó.

“Siempre hay margen de mejora, pero todo el proceso, tanto de gente que va a vivir ahí, como de otros negocios que fueron llegando, incluyendo hostelería diurna, mejoraron y dejaron de percibir esas molestias que años atrás sí tenían. Las quejas desaparecieron y desde hace años vemos y constatamos que estamos en un período de convivencia armónica”, añadió. El edil señala que esta tranquilidad fue la que propició la que algunos establecimientos decidieran hacer reformas en los locales, lo que acabó por traerles denuncias vecinales y con estas la pérdida de su licencia.

“La cuestión es que el Peprica puede ser modificado, claro, pero aquí no discutimos sobre eso; aquí la cuestión es que la normativa de accesibilidad en los locales no depende del Concello, tampoco la normativa de incendios y tampoco el código técnico (insonorización y demás); por lo que da igual que se modifique el Peprica en ese sentido”, sentenció el edil. “Aquí lo que se está discutiendo es si levantamos las restricciones para que se puedan instalar en todas partes los establecimientos de ocio nocturno o no. Eso es lo que se discute: reventar un criterio unánime que dio muy buenos resultados en la dinámica y futuro del casco histórico”.

En ese sentido, Mosquera calificó esta última posibilidad como “un retroceso brutal”, que “permitiría hacer de este espacio un parque temático de la hostelería nocturno”. “También es grave que algunos establecimientos, en reuniones con fuerzas políticas, no reclamen que se cambie la norma y abran más locales, sino que quieren que se modifique la norma con nombres y apellidos: eso no es interés general ni es posible. Los que perdieron la licencia incumpliendo la norma y piden volver a tenerla deben entender que no es posible”.

Por otro lado, el responsable de Infraestructuras indicó que “las cuestiones de disciplina urbanística no son objeto del debate plenario”.