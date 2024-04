El Museo Manuel Torres acoge hasta el próximo mes de mayo una exposición que resume la trayectoria desde 2017 de Alfonso Sola, nombrado Artista Marinense del Año. Recibe este reconocimento, explica, “como una gran satisfacción y un honor. Compartirlo con artistas que conozco, muy situados, como Antón Sobral o Celeste Garrido, a los que sigo, y con los otros nueve nominados que llevan hasta ahora me parece un gran honor”.

–¿Se lo esperaba?

–En absoluto, yo lo único que tenía intención era de hacer una exposición. Me comentaron esto, me dijeron que me habían nominado y pensé, vaya. Fue un impacto de entrada, y después una sorpresa y una alegría.

–Ha sido profesor durante más de dos décadas en Marín

–Sí, dos tercios de mi carrera como profesor estuve en Marín. Este año hace 40 años que llegué a Marín, fue en el año 1984, y estuve hasta 2006-2007 dando clases de filosofía. Allí me casé, mis hijos crecieron en Marín. Fui concejal, corresponsal de FARO casi un año, y he colaborado en muchas iniciativas sociales de todo tipo, reivindicativas y culturales, a mayores de mi trabajo en el instituto. Tuve grupos de teatro, un taller de radio en Santa Cecilia durante un par de cursos… Marín ha sido el sitio donde más cosas he vivido en mi vida, realmente.

–¿Cómo nació su vocación artística?

–Yo tenía intención de hacer Bellas Artes pero, bueno, las cosas estas de familia me llevaron a Derecho, que no me interesó lo más mínimo y me fui a estudiar Filosofía porque a Bellas Artes no pude ir, mi padre no quería que fuera. Pero yo seguí trabajando, seguí pintando y en contacto con el mundo del arte, con artistas que son grandes amigos míos desde los años 80. Era una vocación que seguía ahí, yo seguía trabajando, estuve haciendo fotografía, de hecho hice varias exposiciones en Pontevedra, y también cine. Con Milagros Bará y Manolo Yáñez estuve en producción de dos cortos de ellos, después también hice yo vídeos. Y la pintura la tenía en un segundo plano por cuestiones logísticas, porque si no tienes un estudio pintar en casa te resulta muy complicado.

–Se matriculó en Bellas Artes

–Ahí fue donde arrancó la necesidad de retomar la pintura por encima de todo, de la fotografía y otras cosas. Y así estoy desde 2011, que fue el año que monté el estudio.

–¿Qué obra hace actualmente?

– Me inscribo en la corriente figurativa contemporánea, que es una cosa muy amplia pero, por decirlo de algún modo, estoy en el lado contrario a la abstracción, que tuvo su gran predicamento con el expresionismo abstracto americano. Digamos que hago una figuración con ciertos rasgos de expresionismo, con influencia de todo lo que se puede estar haciendo en estos momentos. Ahora estaba viendo una exposición de la Bienal de Venecia que se inauguró precisamente ayer; estoy al tanto de lo que es la figuración, y hago una que toma los registros de toda la figuración histórica europea y la adapta a nuevas formas, lenguajes y nuevos modos de plantear el discurso pictórico.

–¿Qué puede ver el público en la exposición que presenta en el Museo Manuel Torres?

–Hay obras desde el año 2017 hasta marzo de 2024, que fue cuando acabé cuatro obras que están en el museo. Es un recorrido un poco panorámico, adaptándome también un poco al espacio, porque no se trataba de llenarlo todo. Es una selección, un poco me dejé aconsejar por amigos artistas, que me aconsejaron sobre qué tipo de obra debería estar, y otras fueron elecciones claramente mías. Por supuesto las cuatro últimas que acabé y pinté están ahí. También está la serie sobre las mariscadoras, que estuvo expuesta en el Pazo Torrado en Cambados y también en Monterrei, que es una serie muy vinculada a Marín, de hecho se llama Lourizán. Y después hay otra serie de los dos últimos años relacionadas con las nuevas tecnologías, principalmente con nuestra vinculación con el smartphone, con las redes sociales, con nuestra relación con esta nueva realidad; y otras obras que son, ya digo, mucho más recientes… Una variedad de obras y también una variedad estilística, porque es la evolución en 7 años.

