Absuelto un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja

La Audiencia Provincial ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su mujer por falta de credibilidad del relato de la supuesta víctima, que también acusaba al procesado de inducirla a la prostitución, exhibirle material pornográfica y tratar de grabarla con un móvil mientras se duchaba.

En su sentencia, facilitada este miércoles por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la sección cuarta de la Audiencia pontevedresa decreta la libre absolución de los cuatro cargos que pesaban sobre el hombre.

Así, el tribunal no considera acreditado que el acusado tratase de abusar sexualmente sobre la hija menor de edad de su pareja al no haber pruebas más allá de la versión de la supuesta víctima, en la que no aprecian la veracidad suficiente para contrarrestar el principio de presunción de inocencia.

En su sentencia, contra la que cabe recurso, los magistrados determinan que el testimonio de la menor “carece de corroboración objetiva suficiente que permita enervar la presunción de inocencia y fundamentar la condena del acusado”.