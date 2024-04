“Con muchas artistas empecé como clienta y modisto hasta llegar a una gran amistad”

El Granero Delmás, ubicado en las galerías de la Oliva, será escenario mañana de la presentación del libro “Secretos de un probador”, con el que el diseñador Manu Sánchez, que este año ha sido embajador de la Madrid Fashion Week, celebra sus 25 años en la alta costura.

–¿Qué ha querido contar en esta obra?

–Casi siempre los diseñadores cuando cumplen un aniversario lo celebramos con un desfile. Yo en 2018, que cumplí los 20 años dedicados a la alta costura, hice un desfile en Madrid; y ahora cuando se han cumplido los 25 no me apetecía volver a hacer lo mismo, un desfile con los vestidos emblemáticos etc. La idea prácticamente surgió porque muchos compañeros suyos periodistas me comentaban que como había vestido a muchísimas artísticas tenía muchísimas cosas que contar, anécdotas etc. Y así fue como surgió. Me puse manos a la obra, empecé con el manuscrito para ver qué es lo que quería contar, porque evidentemente tenía que hablar primero de los comienzos, que para un diseñador, como cualquier artista, siempre son muy importantes, porque forman parte de la vida de uno tanto personal como profesional.

–¿Cómo fueron esos inicios?

–Como bien cuento en el libro yo tenía una tía abuela que era modista, la tía Lala, y ella tenía el taller justo enfrente de la casa donde nosotros hemos vivido siempre. Yo soy de Puente Genil, en la provincia de Córdoba, y desde niño siempre la veía a ella porque mi madre me llevaba a su casa, veía lo que ella hacía y yo realmente lo que quería hacer era lo mismo que ella hacía. Mi tía Lala fue mi inspiración, me daba recortes, trocitos de tejidos, retales, y yo me ponía como si estuviese haciendo lo mismo que ella, intentaba imitarla en todo momento.

–¿Qué edad tenía en esos momentos?

–Le hablo cuando tenía 4 o 5 años, luego cuando ya fui un poco más mayor, con 10 u 11, es cuando realmente sí me doy cuenta de que mi pasión y de que lo que me gusta es el mundo de la moda y de la costura.

Mi tía Lala fue mi inspiración, me daba recortes, trocitos de tejidos, retales, y yo me ponía como si estuviese haciendo lo mismo que ella, intentaba imitarla en todo momento

–Posteriormente dio el salto a Madrid...

–Exactamente, primero estuve como 3 o 4 años aprendiendo con ella, después me formé en una escuela de Diseño y Moda y después me fui a Madrid. Ahí empecé a trabajar primero con otros diseñadores hasta me establecí por mi cuenta como Manu Sánchez.

Conocí a Carmen Sevilla y fue ella la primera que me dio la oportunidad de ser vestida por mi. De alguna manera ella me sirvió como de trampolín para poder lanzarme y darme más a conocer. Luego evidentemente he vestido a muchas otras artistas

–Ha vestido a numerosas artistas

–Es verdad que Carmen Sevilla fue la primera artista con vinculación con el mundo de la televisión, del espectáculo, de la farándula que vestí, porque conocí a Carmen Sevilla y fue ella la primera que me dio la oportunidad de ser vestida por mi. De alguna manera ella me sirvió como de trampolín para poder lanzarme y darme más a conocer. Luego evidentemente he vestido a muchas otras artistas; en el libro hablo de muchas de ellas porque en esta obra realmente de lo que se trata es de contar todas esas anécdotas, vivencias y experiencias mías en estos 25 años. Hablo de mis comienzos, de cuando me voy a Madrid y de todas las artistas que he vestido, que para mi han significado mucho, porque con muchas artistas empecé como clienta y modisto hasta llegar a una gran amistad, un hilo que ha ido mucho más allá, como formando parte de nuestra propia familia. He querido destacar a Carmen Sevilla, a Charo Reina, a Marián Conde, Antonio Canales, Rosario Mohedano, a algunas que para mi han sido más importantes.

–En el libro también reserva espacio para las clientas anónimas

–En otra parte del libro hablo también de anécdotas con clientas anónimas. En el libro prácticamente hago un repaso muy completo y he contado todo lo que podía contar, porque muchas veces por sentimiento hay muchas cosas que no se pueden decir. Le pongo como ejemplo, en mis comienzos mi padre se opuso a que yo me dedicase a esto. Y esa parte, aunque he hablado en el libro de ella, ha habido cosas en las que no he podido entrar por eso, por sentimiento, porque fue muy difícil y duro: mi madre salió conmigo porque mi padre no quería que me dedicara al mundo de la moda y fueron realmente mi madre y mi tía mis dos impulsoras para que me fuera y Madrid y me dedicara a la moda. Y hay muchos momentos que he preferido no contar para no entrar en detalles de aquel momento. Y también al llegar a Madrid hubo muchas puertas que se me abrieron pero también otras que se me cerraron.

