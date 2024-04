La estación de medición del caudal del Lérez lleva seis meses sin ofrecer datos

Augas de Galicia no informa desde hace casi seis meses del estado del caudal del río Lérez. La estación de medición en la zona de Monte Porreiro no ofrece datos en la página web de esta entidad desde principios de noviembre, por lo que no es posible comprobar la evolución del río después de este largo episodio de precipitaciones, más de 1.500 litros por metro cuadrado recogidos en los últimos seis meses. De hecho, la estación dejó de ofrecer datos poco después del inicio de ese ciclo de lluvias.

Augas de Galicia, vinculada hasta ahora a la Consellería de Infraestruturas, sí informa del estadio del embalse del Pontillón, al 100% de su capacidad, el mejor dato de los últimos años en estas fechas.