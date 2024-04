Educación rebasa ya el ecuador de sus obras en el Valle-Inclán a la espera de resolver las del Froebel

Suponen la mayor inversión en la reforma de un centro educativo en la ciudad de Pontevedra por parte de la Xunta de Galicia. Son las obras del IES Valle-Inclán, que continúan avanzando con un presupuesto de 4,7 millones de euros (IVA incluido), cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional en un 60% en el marco del programa operativo Feder Galicia 2021-2027. Con un plazo inicial de 16 meses de ejecución, son ya nueve los que lleva en obras y se rebasa el ecuador temporal de la rehabilitación.

Sin embargo, se han convertido en la excepción en los trabajos de rehabilitación o reparación en marcha a cargo de la Consellería de Educación en la ciudad de Pontevedra. El gobierno autonómico todavía tiene pendientes los que se tienen que ejecutar en el CEIP Froebel, especialmente centrados en los problemas con la filtración de agua en la cubierta, que arrastran desde hace muchos años, y la ampliación de la EEI Concepción Crespo Rivas de Campolongo.

Vistoso andamio

Desde hace unos días, el histórico edificio del instituto pontevedrés ha sido cubierto con un importante andamio en su parte trasera, visible desde la zona de As Palmeiras. Y es que ha sido necesaria su instalación para la actual fase de los trabajos, que se centra en estos momentos en el interior de las aulas, que se van a renovar.

La ejecución del proyecto tuvo que ser modificada ligeramente debido a las condiciones meteorológicas, con abundantes lluvias durante semanas, de modo que se espera que durante el verano se acometa la intervención en la cubierta. Además, está pendiente también la carpintería exterior de ventanas y puertas.

Mientras tanto, buena parte de los estudiantes siguen utilizando las aulas móviles portátiles habilitadas en la Avenida de Montero Ríos, que tienen capacidad para unos 250 alumnos.

Las obras en el instituto, iniciadas el pasado mes de julio, tienen un plazo de ejecución total 16 meses, pero los módulos tan solo estarán instalados hasta final del curso actual. Una vez que en junio acaben las clases y se desmonten estas aulas, se intensificarán las obras dentro del centro.

La eterna espera del Froebel

Una suerte similar a este instituto público esperan correr en breve en el CEIP Froebel, en la plaza de Concepción Arenal, donde todavía no se ha iniciado la fase C de los trabajos con los que se espera poner fin, entre otros, a los problemas de entrada de agua en el interior del edificio.

Con un presupuesto base de licitación de 1,17 millones de euros, según se publicó en febrero en el portal de contratación de la Xunta, cuentan con una licencia de obra que se remonta al 2 de enero de 2013, cuando se presentó por primera vez el proyecto de reforma del edificio por fases.

El pasado 28 de febrero, el Concello respondió a la Consellería de Educación que la fase C se ajusta a la citada licencia de obra de hace más de una década, pero que queda pendiente el nombramiento de un director y un coordinador de obra, sin los cuales no se pueden iniciar los trabajos. A día de ayer, 11 de abril, informan fuentes del Concello, aún no se había notificado ninguno de los dos nombramientos. A la obra de reforma, que aún no se ha adjudicado, han optado cuatro empresas: Construcciones Castro Figueiró, Jesús Naray, Taboada Ramos y Gómez Crespo.

En todo caso, desde la asociación de madres y padres, Anpa “Pardo Bazán”, advierten de que si la próxima semana no se les informa de avances en el proceso retomarán las movilizaciones que aparcaron hace un par de meses.

Ampliación de la Crespo Rivas

Por último, para la ampliación de la escuela infantil Concepción Crespo Rivas, con un presupuesto con IVA de 748.000 euros, hay una propuesta de adjudicación para Construcciones Castro Figueiro, aunque todavía está pendiente de confirmación oficial.

Obras junto al CEIP Barcelos de Pontevedra. / RAFA VÁZQUEZ

La construcción anexa al CEIP Barcelos avanza, pero el arreglo de desperfectos del colegio sigue pendiente Las obras de construcción de un edificio de viviendas en el solar anexo al CEIP Barcelos de Pontevedra, en la calle Rouco, avanzan a buen ritmo tras un tiempo paralizadas por los desperfectos provocados sobre el centro escolar, que todavía no han sido arreglados. Desde el Concello de Pontevedra se confirma que la obra retomó recientemente su actividad, pero que no hay ningún avance respecto a cuándo se iniciarán los trabajos en el gimnasio del colegio ni otras zonas afectadas por las primeras excavaciones, que provocaron importantes grietas. La última noticia que se tiene al respecto es que la empresa causante de los daños reconoció el pasado mes de febrero su responsabilidad y se comprometió a llevar a cabo la reparación “en el menor tiempo posible”. Durante varias semanas, de hecho, hubo protestas por parte de las familias de los escolares, exigiendo a Xunta de Galicia y Concello de Pontevedra que las agilizasen en vista de la buena disposición de la constructora, sin embargo, ambas administraciones se pasan la pelota la una a la otra en materia de competencias. Desde el gobierno local se recuerda que el edificio fue cedido al autonómico en su momento, y que por lo tanto corresponde a la Xunta la responsabilidad de este tipo de intervenciones, mientras que desde esta se pide al Concello que “agilice cuanto antes” la licencia pertinente.

