El PSOE plantea modificar el Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Conservación

Tras varias reuniones mantenidas con los colectivos hosteleros, el grupo municipal del PSOE solicitó al Gobierno local soluciones que, según los concejales socialistas, paren con urgencia el “incesante goteo de cierre de locales en nuestra ciudad”.

Entre las medidas mencionadas, destaca una modificación del Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Conservación Artística (Peprica) que fue aprobado hace dos décadas y que se encuentra “obsoleto”, según el Partido Socialista, que preguntó ayer en la comisión municipal de Urbanismo si se habían estudiado posibles modificaciones para “favorecer la actividad de la hostelería en el casco histórico.”

“Compartimos la preocupación de los responsables de los negocios que sobreviven, algunos de los cuales están con el agua al cuello o directamente cerca de cerrar la persiana y quisimos preguntarle al BNG si también ve con preocupación el incesante goteo de cierre de locales hosteleros en nuestra ciudad y, sobre todo, se ha pensado hacer algo al respeto para frenarlo”, aseguró la edil socialista Yoya Blanco.

“Para nuestro absoluto asombro, no solo no parecen estar por la labor de estudiar modificación alguna, sino que, tras admitir cuando menos que el Peprica está obsoleto, el propio concejal César Mosquera aseguró que, más allá del ocio nocturno, no existe ningún tipo de problema en la hostelería de Pontevedra. Una vez más, este Gobierno Local niega la realidad, le echa la culpa a los empresarios y trabajadores del sector y, por supuesto, no ha contemplado mover un dedo”, añadió la concelleira, que asegura defender a “una ciudadanía que quiere disfrutar de una oferta de hostelería y ocio propia de una capital de provincia”.