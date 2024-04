“Los primeros contactos accidentales con la pornografía se dan entre los 8 y los 9 años”

El Espazo Xove de Vilagarcía, situado en la avenida de Juan Carlos I, acoge mañana a las 19.00 horas una charla a cargo de la educadora social Lucía Pereda sobre el impacto del consumo de pornografía en los menores. La actividad está dirigida a familias, que todavía pueden inscribirse hoy de forma gratuita a través del correo electrónico actividades@nontedurmas.org.

– Dice que debemos empezar a hablar con nuestros hijos e hijas de pornografía en cuanto tienen acceso a internet. ¿Por dónde empezar?

– La pornografía muchas veces los busca a ellos; de hecho los primeros contactos accidentales con la pornografía se producen entre los 8 y los 9 años. Debemos empezar a hablar de sexualidad ya desde la infancia. Es la mejor forma de prevenir todo tipo de violencias y lograr que la sexualidad de los niños sea sana, igualitaria, recíproca y consensuada. Un informe de Save the Children España concluye que en el 88% de los vídeos pornográficos más vistos existe violencia explícita contra las mujeres, ya sea física, sexual o verbal.

– ¿Cómo deben las familias abordar el tema con sus hijos?

– Debemos trabajar la sexualidad ya desde la etapa de Infantil. Enseñarles que su cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo sin permiso, que tengan claro que no tienen que hacer nada que no quieran. En cuanto a la pornografía, damos a las familias herramientas y estrategias, como no tratar el tema desde el juicio, sino generando espacios de confianza. Podemos aprovechar ciertas situaciones, como viendo una película o escuchando una canción, para entrar en el tema mejor que sentarse a hablar seriamente porque va a generar rechazo.

– Hablaba de contactos accidentales con la pornografía. Pero en cuanto a los buscados, ¿a qué edades surgen?

– Según Save the Children, a los 12 años los chicos y a los 14 las chicas consumen pornografía de forma habitual. ¿Cuál es el problema? Que la pornografía actual es violencia, tiene los roles de género muy marcados donde el hombre ejerce poder y dominio y merece recibir placer, mientras que las mujeres aparecen como sumisas y objetos. ¿Esto qué provoca? Que los chavales construyan su deseo sexual a través de la pornografía y que reproduzcan esos roles en su vida sexual. Así, nos encontramos ante relaciones sexuales desigualitarias, cero empáticas e incluso situaciones de violencia sexual.

– ¿La industria del porno ha ido hacia atrás?

– Sí. Siempre ha habido pornografía pero hasta la aparición de los smartphones el acceso era más restringido. Se limitaba al videoclub, revista o Canal + el viernes por la noche. Y la temática y tratamiento era diferente. La propia sexualidad era distinta tanto en contenido como en forma. En nuestra época, en los años 80 y 90, no había educación afectivo-sexual pero no teníamos la contrapartida de una pornografía violenta.

– Esta charla va dirigida a familias, pero cuando los destinatarios son los alumnos, ¿qué os dicen?

– Observamos que el consumo de pornografía está muy normalizado, sobre todo en chicos. Hay un gran porcentaje de alumnado que le cuesta ver que hay violencia y desigualdad.