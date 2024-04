“Hay que subir al escenario las luchas de sexos y de clases: amarse es una pugna diaria”

Tras el éxito alcanzado en Madrid, llega la gira de “1888. Señorita Xulia” a Galicia, y comenzará su recorrido por los teatros en Pontevedra este sábado en el auditorio de AFundación. Xoán Carlos Mejuto, que protagoniza este drama junto a su pareja artística Iria Ares, adaptó el clásico de Strindberg para mostrar un apasionado duelo trágico.

–¿Cómo empezó esta producción que al principio era algo “pequeño”?

–Estrenamos en Arteixo, pero enseguida nos fuimos con un contrato de dos meses a Madrid, a una sala pequeña llamada OffLatina. La estrenamos en Madrid en gallego, además, aunque luego cambiamos al castellano. Tuvimos un exitazo de la crítica, tanto a nivel interpretativo como de la adaptación de la obra, y eso nos permitió dar el salto al Teatro Lara, y estuvimos en total nueve meses en cartelera con elespectáculo.

–Eso es mucho tiempo, ¿no?

–Sí, y en un lugar con tanta oferta cultural. Además, subimos de una sala pequeña al Lara. Llegamos a estar como los mejor valorados de los ránkings de páginas como Madrid Es teatro.

–Tengo entendido que Pedro Ruiz se interesó por el espectáculo.

–Sí, estuvo leyendo las críticas, vino a una función y nos conocimos. A partir de ahí, hicimos Escándalo en Palacio y fue todo un exitazo en Madrid, y ahora toca volver a hacerla en gallego después de mucho tiempo y estamos muy contentos. Nunca habíamos articulado una gira por Galicia hasta ahora.

–¿Qué expectativa tienen del paso por Galicia?

–Queremos continuar el éxito de “Escándalo en palacio”, que tuvo más de 3.000 espectadores en toda Galicia. Somos conscientes de que esto es un drama e igual no tiene los mismos números, pero estamos recibiendo muchas muestras de cariño por parte del público y a la gente le gusta lo que hacemos. Estamos a punto de llenar el Teatro Principal de Santiago, de hecho. Además, en el García Barbón de Vigo representamos la obra el 17 de mayo celebrando el Día das Letras Galegas, y va a ser muy bonito. Es un espectáculo muy diferente a lo que hemos hecho antes, y es otro registro de actuación por nuestra parte para quien nos haya conocido con “Escándalo en palacio”.

–“Señorita Julia” es un clásico, ¿cómo se adapta a las tablas para el siglo XXI?

–Es importante llevar al teatro un espectáculo como este, que toca temas como la lucha de géneros y la lucha de clases. Creo que son temas que hay que tratar y subir a los escenarios para que el público reflexione.

–¿Cree que se encuentran paralelismos con temas que están a la orden del día?

–Sí, ya nos pasó con “Casa de bonecas”, de un autor escandinavo del siglo XIX. Sin embargo, nos pasó que el público decía de forma bastante unánime que parecía escrita ayer. La mitad de la población de este planeta todavía tiene que igualarse en derechos a la otra mitad, y esto siempre va a generar tensiones. Entenderse y amarse es una lucha diaria, pero mientras no se resuelva este problema de que las mujeres no tengan los mismos derechos que los hombres, evidentemente se agrava el problema. Pero en esta obra no solo se habla de eso: en esta obra, la señorita Xulia es la hija del conde que tiene una aventura con su criado. Es ella la de clase alta y él baja, y de ser al revés, la historia tendría menor importancia, sería un chismorreo y no habrían escrito esta obra.

–Están los dos solos en el escenario, ¿qué tal funciona?

–Tanto en “Casa de bonecas” como aquí recurrimos a esta argucia. En el texto original hay más personajes, pero prescindimos de ellos para acentuar el conflicto entre los dos

