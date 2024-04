Los estancos, escépticos ante las medidas de restricción: “El número de fumadores no varía”

“Claro que va a afectar, porque la mayoría de los fumadores donde se pone es en la terraza”, señalan desde la cafetería Marco. Este local de hostelería de la calle Fernández Villaverde (uno de los 250 de la ciudad que cuenta con máquina de tabaco) es uno de los muchos de Pontevedra que entiende que las limitaciones a los fumadores podrían repercutir negativamente en el negocio.

Sus responsables se preguntan “qué sentido tiene prohibir fumar en la terraza y que te pongas a unos metros, o cerca, si me alejo un poco y el humo viene hacia la zona de la terraza viene siendo un poco lo mismo. Ya está la prohibición de no fumar dentro, el que no quiera soportar el humo de la terraza sencillamente que se venga al interior”.

Lo que sí creen que va a influir es el alza de precios. “Creo que va a hacer que la gente deje de fumar”, señalan, “si lo suben tanto como dicen, aunque no se si vamos a dejar de fumar del todo, pero lo repartiremos más”.