El Concello de Marín organiza una caminata de 15 kilómetros para el 21 de abril

El Concello de Marín organiza una nueva caminata para el 21 de abril, “Andaina de Montes e Praias do Concello de Marín”, que combina cultura y deporte al aire libre al contar con la actuación del Coro de Cámara Thalassa en la iglesia de Santa María do Campo.

Se trata de una novedosa ruta de 15 kilómetros por los montes y las playas de Marín, con “una parada muy especial” en la iglesia de Santa María do Campo. La comitiva de caminantes saldrá desde la Alameda a las 9.00 horas del domingo, 21 de abril, y pasará por puntos tan emblemáticos del municipio como el Lavadoiro do Souto, el Cruceiro do Vento, el Castro da Subidá, el Menhir de Currás, los molinos y la playa de Loira, así como Mogor, Aguete o Portocelo.

Para apuntarse, recuerdan desde el Concello, hay que hacerlo a través del enlace espiralxc.es/gl/formulario-de-actividades-gal/.