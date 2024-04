El “frenazo” de Costas al paseo a Marín: Lores avisa que “no vamos a aceptarlo de ninguna manera”

La decisión por parte del Gobierno central de paralizar por el momento la continuación del paseo marítimo de Pontevedra hasta Marín alcanzó este lunes un nuevo capítulo, con el anuncio del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, de una “ofensiva política” para que se lleve a cabo una alternativa peatonal viable que una las dos ciudades por el margen de la ría.

“El paseo es un tema muy sentido para la ciudadanía de Pontevedra. Llevamos muchos años ya con este tema y solo hace falta ir un día soleado por la ría de Pontevedra para ver los cientos de personas que disfrutan de ese paseo. No hay discusión ninguna. De ninguna manera vamos a aceptar que no se cumplan los compromisos que el Ministerio –de Transición Ecológica– tiene firmados con la ciudad”, aseguró categóricamente el regidor, que recalcó que el paseo “hay que completarlo” tras casi dos décadas de negociación para un convenio que si se materializó en el primer tramo peatonal.

Dicha ofensiva política, perfilada por el alcalde, incluye iniciar nuevamente contactos con Madrid para que la situación no caiga en el olvido y se impulse otra vez el proyecto. “Vamos a mandarle una carta a la ministra [Teresa Ribera] porque de ella es el compromiso de buscar una solución. Le vamos a exigir que se cumplan los compromisos con Pontevedra y con un plazo de mes y medio o dos meses para que se cumplan. Pero de ninguna manera vamos a pasar porque no se cumplan. Tengo en mi forma de actuar el compromiso de ser leal y colaborar al máximo con todas las administraciones, pero si no se cumplen, van a tenerme en contra defendiendo los intereses de los pontevedreses”, argumentó Fernández Lores, que disiente con algunas de las razones aportadas por el Ejecutivo.

“Creo que en Madrid ven las cosas de forma diferente y no midieron las consecuencias. No tiene que ver nada este paseo con otros problemas que tiene la autovía de Marín. No tiene que ver el paseo con las anegaciones. Por lo tanto, nuestra exigencia es claramente que el Ministerio cumpla”, añadió, sin ocultar su malestar con la situación.

“Estoy cansado de los atrancos y los retrasos en estos proyectos. El paseo a Marín hay que completarlo. Las soluciones nos dan igual. Que busquen las soluciones que tengan que buscar”, recalcó el alcalde, que preferiría un tramo que contemplase también la movilidad ciclista en esos más de 700 metros de paseo que restan por construirse.

Presión del PSOE a nivel local y autonómico El portavoz del PSOE pontevedrés, Iván Puentes, manifestó este lunes en la sede del Concello de Pontevedra la intención de su grupo de solicitar al Gobierno central premura en la ejecución del paseo marítimo a Marín, tras asegurar que el Ministerio de Transición Ecológica reformulará el proyecto de acuerdo con la Ley contra el Cambio Climático. Lo harán mediante dos mociones, una que se someterá al escrutinio del Parlamento de Galicia y otra similar en el pleno municipal. En ambos escritos, los socialistas piden al Ejecutivo y a la Dirección General de la Costa y del Mar que se estudien alternativas para unir peatonalmente Marín y Pontevedra, además de proyectar y ejecutar “con la mayor urgencia posible” el tramo pendiente y, por último, destinarlo a la movilidad ciclista además de a la peatonal. A mayores, el grupo socialista municipal pedirá en el pleno “que se pueda conectar en condiciones de seguridad el tramo entre Os Praceres, la pasarela de madera, y el final del paseo de Marín, justo en la entrada del puerto”.

