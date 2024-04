“Son tempos fermosos. Vivín o rexurdir do folk nos 90 e non cría volver vivir algo así”

“Será pola roibén que aínda me sinto a salvo”, escribiu Antía Otero. Con este verso en mente, Guadi Galego, que leva toda unha vida adicada á escena musical galega e en galego, dende o retorno do folk nos 90 con Berrogüeto ata as súas propostas máis actuais, continúa aprendendo ela e sorprendéndonos ao resto. Proba disto é o seu novo espectáculo, Síntese horizonte, que evoca este espírito rexenerador tan de seu. Traerao a Pontevedra o vindeiro 13 de abril e as entradas xa están dende hai tempo esgotadas.

–Sempre hai sorpresa e algo distinto nos teus traballos, de que trata Síntese horizonte?

–Roibén é un disco que non se presentou, saqueino pero non xirei porque quería parar un pouco. Cando chegou o momento de facer algo con el, sentía que tiña que darlle unha volta. O espectáculo comeza con Roibén, que é un percorrido vital dende a dor e a dureza, pasando polo humor e diversión, e chegando á aceptación: é un espectáculo que eu describriía como moi emocionante, vital e intenso.

–Está concibido para representar no teatro.

–Si, aínda que pode sacarse fóra e o faremos, pero esa será unha versión distinta del. Está pensado para ver dende unha butaca cunha escena determinada, independentemente da música, que non se pode facer fóra. Os teatros están para iso, a atención que tes nunha butaca non a tes ao aie libre e os teus oídos están dirixidos a iso: sen alcohol de por medio nin ninguén que te chame polo teléfono.

–Pode estar relacionado cunha vontade de maior intimidade neste traballo?

–Para min é máis ben un reto elevar a música que eu teño na niña cabeza cunha escena, unha luz e máis unha estética de son determinadas. Levo a catro cantantes, co cal é potente, trátase dun espectáculo que cando decidín levalo adiante vin que era moi esixente, pero que funciona ben. Xa fixemos Compostela e Ferrol e foinos incríbel.

–Seica tivo un momento de ter que parar.

–Si. O disco que saquei en 2022 foi un pouco forzado, quería sácalo o ano seguinte porque xa xirara co Costuras moi forte. A verdade é que eu son cantautora e, aínda que teño a sorte de ser popular, non tes tampouco tantos sitios onde ir. Fixen moitos concertos, pero este é un territorio pequeno para unha cantautora. Cando tes tantos concertos sintes que tes que parar un pouco, que xa estás moi vista.

–Como conviven dentro dunha os momentos de creación e os de estar cara ao público?

–Hai que equilibralos. A creación vai por momentos, pero séntome todos os días a traballar e iso é chave: intento que sexa o meu traballo e facelo o mellor posible. Tamén creo que non sempre se ten algo que contar.

–Estamos ante un rexudir da música en galego?

–A escena galega está de moda, sobre todo os novos. Iso levámolo ansiando moito temp o e xa tocaba porque hai moita calidade e a xente traballa dende hai tempo. Estou vivindo un momento fermoso non só por min, senón por todo. Eu xa vivin o rexurdir do folk a finais dos 90 e non crin volver vivir algo así. Houbo unha caída no 2010 e agora hai unha explosión, é un pouco reflexo dos tempos.

–Os sons son distintos.

–Si eu codoume conta de que estamos noutra película. Eu creo que hai xente que bebe moito do tradicional pero está facnedo canción; eu teño dentro a música popular e teño influencias de todo tipo.

–Vai saír de Galicia para a xira?

–A miña idea é en verán estar aquí todo o que poida e logo facer dúas ou tres datas fóra, poque eu fago música de autora en galego e teño o meu público que vai verme, pero iso non está de moda e son absolutamente consciente.

–Créanse sinerxias distintas?

–Cando imos a Euskadi, Madrid ou Barcelona sempre nos vai moi ben. O público que vai sempre sae moi contento, aínda que creo que tamén nós temos unha entrega moi especial: somos uns motivados de carai, cunha dedicación e un entusiasmo que se acaba trasladando á butaca.

