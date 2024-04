El San Narciso coordina la Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo

El CPR SEI San Narciso de Marín es el encargado de coordinar la Mostra de Teatro de Ensino Secundario do Morrazo. Las piezas teatrales de esta vigésimo sexta edición se representarán en el SEI San Narciso desde el 23 de abril hasta el 26. La inauguración será el 23, cuando el centro coordinador representará As mulleres detrás de Picasso; seguirá el miércoles con Plan de rescate, del IES Johan Carballeira de Bueu, y Crónica de días enteiros e noites enteiras del IES As Barxas de Moaña. El jueves habrá dos representaciones del IES María Soliña, Super David e compañía, y Teatro para neófitos. El viernes se presentará A Nova Eva del CPR Eduardo Pondal de Cangas. Como invitados estarán Teatro Aberto con A trenza dos feitos amargos.