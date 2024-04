Una década recibiendo a los peregrinos

Nada tendría sentido si no existiera todo un ejército, en el sentido más amable de la palabra, de personas que desinteresadamente reciben cada día a los peregrinos en el albergue público de Pontevedra. Son los “hospitaleros”, un término que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define como “persona encargada del cuidado de un hospital” o “persona caritativa que hospeda en su casa”. Y es que el “Virxe Peregrina”, a la entrada de la ciudad, al formar parte de la Rede Pública de Albergues del Camiño de Santiago en Galicia, toma como modelo la propia red de hospitales medievales que, dependientes de las órdenes monásticas, militares o de iniciativa episcopal o monárquica, atendían desde los primeros tiempos las necesidades básicas de los peregrinos.

Entre estas personas que se ocupan en la actualidad de registrar y orientar a los peregrinos en la Boa Vila destaca Conchi Torres, una de las hospitaleras más conocidas por todos, debido a que es la que más horas dedica de su tiempo libre a esta labor. Tiene 41 años y supera una década detrás del mostrador.

“Empecé a través de Tino (Lores) y porque mi padre ya era hospitalero. Me dijeron que necesitaban personas que recibieran a los peregrinos y me animé. Como me gustó mucho desde el principio, aquí sigo”, confiesa a FARO.

Y es que Celestino Lores, más conocido en Pontevedra como Tino Lores, es el “alma máter” que impulsó la variante portuguesa de la ruta a Compostela y el presidente de la Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago, colectivo que gestiona el albergue desde 1999 a través de un convenio con la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo.

Era lógico que el perfil de Conchi Torres les interesase especialmente, ya que sabe hablar inglés, fránces, italiano, portugués y ya se defiende aprendiendo palabras de otros idiomas de las personas que pasan por estas instalaciones.

Con ella siempre hay una sonrisa en la recepción y, aunque la cola sea de varias decenas de personas, nunca pierde la paciencia y atiende con igual calma desde el primer al último peregrino.

Con estudios de Humanidades, el voluntariado en el albergue ya forma parte de su día a día, de modo que acude todas las jornadas a la una de la tarde, el horario de apertura, dando el relevo, unas horas después, a otros compañeros.

Además de informar a los caminantes de las normas y horarios, también les da consejos de las cuestiones que más les pueden interesar: lugares que visitar, dónde comer o cenar, supermercados o farmacias cercanos... Y todo a cambio de una experiencia que le permite conocer gente de casi todo el mundo cada semana, de ahí que, por el momento, ni se le haya pasado por la cabeza dejar esta colaboración.

Desde 1993 haciendo Camiño

La Asociación de Amigos do Camiño Portugués a Santiago,presidida por Tino Lores y de la que Conchi Torres forma parte, nació en el año 1993 para preservar el espíritu tradicional de las peregrinaciones. Fueron los “inventores” del Camiño por etapas, método de peregrinación aceptado por la propia Catedral de Santiago y que a día de hoy se sigue practicando.

