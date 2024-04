El PP tilda de "engaño" y "papel mojado" la marcha atrás de Costas para continuar el paseo hacia Marín

Crítica sonora del presidente y portavoz municipal del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, a la decisión de Costas de no continuar el tramo del paseo marítimo que conecta Pontevedra con Marín. "Es una tomadura de pelo que el BNG y el PSOE no se sonrojen después de que el Gobierno haya decidido no finalizar el paseo peatonal entre la ciudad y Marín”, valoró el responsable popular en Pontevedra.

El líder de la oposición ha recordado que los nacionalistas y socialistas incluyeron en el pacto de investidura, para que el Bloque votase a favor de la investidura de Pedro Sánchez, 22 acuerdos entre los que se incluye en el apartado f. del punto 7: “Se buscarán soluciones para terminar el segundo tramo del paseo de Marín desde Pontevedra”.

“¿Por qué no dicen la verdad y reconocen que fue un engaño más para justificar su voto?”, cuestionó Domínguez, después de comprobar que el acuerdo de investidura firmado por la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha sido “papel mojado” por los incumplimientos de varias actuaciones que afectan a la ciudad.

El presidente del PP local exige al Concello de Pontevedra “que ejerza su responsabilidad, como institución más próxima a los pontevedreses, y presione sin descanso hasta que se termine el paseo peatonal a Marín, después de haber sido cómplice de que el Gobierno de España haya metido el proyecto en un cajón”.

Además de ser crítico con el Gobierno local, al que observa que “cada vez llega más tarde a los problemas de los ciudadanos”, también ha lamentado que el PSOE local vuelva a mostrar “su evidente falta de rumbo” al criticar la paralización de un proyecto al que se había comprometido su partido hace tan solo unos meses.

“Es inaceptable que no se termine el paseo peatonal a Marín y es inaceptable e inaudito que hayan prometido 25 millones de euros para la estrategia ‘Pontevedra Flúe’, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que nada se sepa sobre la supuesta inversión”, ha reprochado a los socialistas de la ciudad.

“Está demostrado que Pedro Sánchez tiene abandonada Pontevedra. En los últimos años, el Gobierno de España no ha ejecutado ni ha iniciado ningún proyecto importante para la ciudad, a diferencia del esfuerzo económico de la Xunta de Galicia con las obras del Hospital Montecelo, por ejemplo”, citó.