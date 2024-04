El gobierno local presentará batalla a Costas para que complete el paseo peatonal a Marín

La conexión entre Pontevedra y Marín a través de un paseo peatonal y ciclista se queda en el aire. A pesar de que el proyecto llegó a licitarse y a incluirse en los Presupuestos del Estado, Costas da ahora marcha atrás y descarta continuar el trazado previsto hasta Praceres. Así lo transmitió la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, durante la visita que realizó el miércoles a la Boa Vila para conocer de primera mano los proyectos dependientes de su departamento, a raíz de los compromisos adquiridos por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una reciente reunión con el alcalde, que incluían esta visita técnica y resolver la problemática en torno al vial de Mollavao, ya encaminada.

En un encuentro que duró más de cuatro horas, los responsables de Costas comprobaron in situ el estado de los diferentes puntos de la ciudad que están en terreno de dominio público marítimo terrestre y confirmaron que no está previsto completar el segundo tramo del citado paseo a Marín.

El concelleiro César Mosquera explicó que esta decisión responde a un “cambio de criterio” de Costas. “Nos llevamos la sorpresa de que ahora no les gusta” un proyecto que estaba muy avanzado, señalando que el principal motivo es que no quieren que se invada la lámina de agua y se instalen pilotes sobre la ría. El Concello ofreció soluciones, como reducir uno de los carriles de la vía, pero el Ministerio de Fomento lo consideró inviable. “Está escrito en el pacto de investidura y tienen que buscar una solución”, señaló el edil nacionalista, que aseguró que presionarán, si es necesario, para que se cumpla lo pactado. “Es la misma ley, la misma norma y la misma fuerza política, pero lo que valía antes, ahora no vale”, comentó. “Vamos a presionar para que se haga” porque es un pacto firmado entre el PSOE y el BNG para la investidura del Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Según recoge el proyecto, disponible en la página web del Ministerio de Transición Ecológica, la actuación en este tramo, de algo menos de 800 metros de longitud, consiste en “la ejecución de una pasarela peatonal de 2,5 metros de anchura, que da continuidad a la actualmente existente paralela a la PO-11 en la zona de Placeres. La pasarela será metálica y se apoya sobre pilotes hincados en el lecho marino”.

Por otra parte, la autovía de Marín es un escenario recurrente de inundaciones por la subida de la marea cada vez que se producen temporales o fuertes lluvias. El Ministerio de Transportes estudiará posibles medidas para hacer frente a este problema que ha obligado a cortar el tráfico en la PO-11 en varias ocasiones al inundarse la calzada, incluso los cuatro carriles, por las olas. Este podría ser otro de los motivos del cambio de criterio de Costas con el proyecto del paseo peatonal.

Otros proyectos

El del paseo hasta Marín no es el único proyecto que queda en el aire. También el Parque da Dignidade se paraliza de momento, aún teniendo luz verde de Costas, a consecuencia de las obras previstas en Placeres para sustituir los pasos a nivel del tren del puerto de Marín por pasos soterrados, porque se utilizará la zona para acopio de material. Sin embargo, César Mosquera admitió que si finalmente se completa esta obra en Placeres, el Parque da Dignidade probablemente no sería viable.

Sí se avanzó en los proyectos para la playa de Ponte Sampaio, que se licitará este año, y para A Xunqueira de Alba y la Enseada do Ulló, definida como “la gran olvidada del dominio público marítimo-terrestre de Pontevedra” y donde el Concello quiere regenerar la dinámica natural de la ensenada, abriendo la conexión con el mar, ya que el trazado del viejo ferrocarril “convirtió el lugar en un lodazal al no poder circular el agua con normalidad”.

En cuanto a la recuperación de la Illa do Covo, Costas se comprometió a estudiar la situación para encontrar alternativas “para que la isla siga siendo una isla”, ya que por las diferentes compuertas que se instalaron en la zona se está perdiendo la circulación de agua.

