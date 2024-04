Tres de cada diez inscritos en los programas de empleo de Secretariado Gitano son contratados

La precariedad del mundo laboral golpea más fuerte cuando se es gitano. No es una frase hecha, sino una consecuencia de los prejuicios sociales que afectan a esta etnia y que alcanzan su culmen a la hora de buscar un trabajo.

El mes de abril es el del Pueblo Gitano, cuyo día internacional se celebra el próximo día 8, y es un buen momento para recordar las dificultades que se encuentran para acceder a un empleo, un campo en el que trabaja durante todo el año la Fundación Secretariado Gitano de Galicia en Pontevedra.

Uno de sus puntales es el programa de formación y empleo “Acceder”, que promueve la incorporación de la población gitana al mercado como puerta a la inclusión social.

Solamente el año pasado, en esta iniciativa participaron 181 personas, de las que resultaron 95 inserciones laborales y 64 personas contratadas, tal y como informa a FARO Secretariado Gitano. Esto quiere decir que al menos la mitad de los inscritos lograron llegar a un empleo, mientras que en tres de cada diez casos éste fue de carácter estable.

Además, indican desde la fundación, 71 personas fueron formadas en formación ocupaciones, competencias básicas, transversales y digitales.

En lo que se refiere a la atención en Educación, hubo 64 beneficiarios, mientras que en e Atención Básica, fueron 198.

“La educación es la mejor herramienta para el cambio social, para romper el círculo de la pobreza y para conseguir la inclusión social. Creemos en el poder transformador de la educación para lograr un mundo más justo donde se valore la riqueza de las culturas”, destacan desde Secretariado Gitano Galicia, que promueve el éxito escolar y la continuidad en los estudios de la juventud gitana “para romper con la transmisión generacional de la pobreza”.

De este modo, se desarrollan programas en todas las etapas educativas, priorizando ante todo las etapas oblitagorias. Son los programas Promociona, Promociona-T y Promociona+. Se centran tanto en los alunnos como en las familias y los centros educativos, para cerrar el círculo.

Alumnos del programa "Formatéate con garantía". / GUSTAVO SANTOS

Aunque todos los programas puestos en marcha para la inclusión de la población gitana son importantes, “Acceder” es uno de los que más demanda tiene por ofrecerles oportunidades que de otra forma no lograrían.

Se centra en la cualificación profesional, la formación y empleo de desempleados y la sensibilización contra los prejuicios y las prácticas discriminatorias.

El año pasado, en Pontevedra se llevaron a cabo formaciones ocupacionales como el curso de operario de carretilla elevadora, de expendedor/vendedor en estaciones de servicios, de limpieza de instalaciones y de manipulador de alimentos multisectorial.

Y también desde el programa “Acceder” se ofrece “Formatéate con garantía”, de apoyo al trabajo para personas gitanas menores de 30 años en el marco del Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027, con fondos europeos y cofinanciado por la Fundación La Caixa.

Se plantea una acción formativa de tres meses, con un total de 300 horas, con horario de lunes a viernes. Actualmente se lleva a cabo una nueva edición en Pontevedra y el grupo cuenta con un número máximo de doce participantes: seis chicas y seis chicos, de edades entre los 18 y los 22 años.

La formadora es Patricia Blanco, de Secretariado Gitano en Pontevedra, que destaca que esta iniciativa se organiza en cuatros fases, desde la de desarrollo personal hasta la de prácticas en empresas, pasando por las de competencias básicas y digitales y la formación profesional teórica. El acceso al mundo laboral lo harán entre mayo y junio y este año se centrará en la profesión de ayudante y auxiliar de cocina, en hostelería, un sector que destaca por la elevada demanda de mano de obra.

Yasmina Díaz Suárez, de 22 años. / GUSTAVO SANTOS

Testimonios personales

Hay algunos jóvenes que ya repiten experiencia, como Mateo Ríos Casal, que se confiesa “una persona polivalente y que se adapta a los cambios”. De este modo, ya ha podido hacer prácticas en atención al cliente en el Carrefour de Salcedo y en logística en MRW, así como en áreas de servicio. “Es una oportunidad en sí para poder encontrar un trabajo”, señala.

Y ha sido su entusiasmo el que también ha animado a su pareja, Yasmina Díaz Suárez, de 22 años, a participar, además de que el sueño de ella es poder trabajar en hostelería, donde ya logró estrenarse en época de verano en San Vicente do Mar y A Lanzada.

“La experiencia laboral me gustó mucho, porque me enseñaban y me corregían, ya que en la cocina tienes que ser rápido. Me gustaría mucho volver a trabajar en esto”, reconoce, para añadir que “lo que queremos es trabajar, por lo que intentaré hacerlo lo mejor que sepa”.

Cristian Salazar Jiménez, de 20 años. / GUSTAVO SANTOS

Algunos de los participantes combinan esta formación con algún trabajo por turnos. Es el caso de Cristian Salazar Jiménez, de 20 años, que trabaja como repartidor en Telepizza.

Tras acabar sus estudios en un ciclo de carpintería y ver que sus oportunidades laborales eran nulas, respondió a la llamada de Secretariado Gitano para seguir formándose. “Gracias a este curso descubrí mis habilidades, por lo que me gustaría poder contar en una entrevista de trabajo cómo soy y lo que sé hacer, decir lo importante sobre mí”, resume.

Por su parte, la profesora destaca que “lo importante aquí es hacer grupo”, porque la formación se adapta a cada personas. “El conocimiento se hace entre todos y ellos acaban ganando seguridad”, concluye Patricia Blanco.

Suscríbete para seguir leyendo