“El mandato de las RRSS a las jóvenes es claro: tu cuerpo es tu mejor recurso”

El público planteó ayer decenas de preguntas a Ana de Miguel que convirtieron a la sesión que protagonizó en la más extensa hasta el momento de la 40 edición de la Semana Galega de Filosofía. Fue una oportunidad para hablar del tiempo, especialmente el de las mujeres, y de cómo la certeza de nuestra muerte y la incerteza de cuándo sucederá nos han llevado a muchas de las más grandes creaciones.

–Ha anunciado que tras Ética para Celia. Contra la doble verdad, no piensa volver a escribir. Es una obra en la que condensa 6 décadas de experiencia y estudios ¿Por qué merece la pena vivir?

–Madre mía, qué pregunta, era la última que me esperaba. Pues mire, como dijo Albert Camus la filosofía tiene que resolver el problema del suicidio, si merece la pena o no suicidarse, que es si merece la pena o no vivir. Yo no me lo planteo así, me lo planteo: he traído una niña y un niño a este mundo. Entonces si los he traído es porque sé que merece la pena vivir, porque soy una filósofa, y los tuve cerca de los 40. Fíjese que diferencia en la pregunta entre un hombre, que Camus seguramente tenía hijos, pero los filósofos nunca han pensado, ante la pregunta de si merece la pena vivir, yo he traído seres a este mundo. Una persona que los ha traído, como yo, ya ha respondido a esa pregunta: claro que merece la pena vivir. Para la respuesta tendrán que comprarse el libro, porque no se puede responder en un momento.

–Insiste en que debemos recordar que somos animales, con autoconciencia, pero animales.

–Eso nunca se puede olvidar, el ser humano no es un constructor, que ahora hay filósofas que mantienen que todo es construido. No, el ser humano es un animal, con autoconciencia. Y eso hace que nuestra vida sea muy complicada, porque no somos dioses pero tampoco somos solo animales, somos animales que saben que lo son. Merece la pena vivir por dos motivos: uno, porque la vida es una aventura, una aventura como el viaje de Ulises; y dos, porque es lo único que tenemos. Y ya que es lo que tenemos hagamos un mundo más justo y más igualitario en el que todas y todos podamos tener un proyecto de vida, dar sentido a nuestra vida, sin subirnos a hombros de otras personas, que es lo que hasta ahora han hecho los hombres con las mujeres: subirse a sus hombros para llegar más alto, más lejos y más fuerte. Y ahora las mujeres queremos dar sentido a la vida y que se escuche por qué nosotras consideramos que merece la pena vivir. Estamos en dar la respuesta, pero como somos recién llegadas al pensamiento, nos cuesta.

–¿Cuál es el mandato que le están dando las redes sociales a las jóvenes?

–El mandato es clarísimo, sobre todo las redes que son más visuales, que son fotos y vídeos, el mandato es: tu cuerpo es tu mejor recurso, porque tu cuerpo es lo sale en la foto, es lo que sale en la red. Y además las chicas saben que cuando enseñan su cuerpo, con filtros, con poca ropa, es cuando reciben más likes. Explíqueme eso, cómo es posible que cuando ellas se convierten en cuerpos agradables de ver, que es ser para los demás, son más aceptadas. Hasta ahora a las mujeres solo se nos dejó ser madres y esposas, que es ser para otros, pero si tu mejor recurso es tu cuerpo es otra forma de ser para los demás, para que me vean y disfruten viéndome, porque yo estoy buena.

–En este escenario ¿Qué es lo bueno y valioso a reivindicar?

–Pues es que las mujeres ¿sabe que es lo que reivindicamos? Una moratoria de la humanidad, una moratoria que es: paremos, vamos a juntarnos las mujeres y los hombres para ver qué nuevo rumbo queremos dar al mundo. Porque las mujeres ya no podemos seguir siendo quienes estén cuidando al mundo; las chicas están dejando de tener hijos, porque este mundo no les está pareciendo digno de que nazcan nuevos seres humanos. Y eso es gravísimo, no es una crisis demográfica, es una crisis de sentido de la humanidad. Entonces lo que pedimos las mujeres es, vamos a sentarnos, mujeres y hombres juntos, para hablar de que tenemos que hacer el mundo de una manera totalmente distinta, para que vuelva a merecer la pena a nuestras jóvenes traer hijos a este mundo. Que nuestras jóvenes que pueden elegir, en los países que no eligen siguen teniendo niños, porque es algo a lo que las obligan, pero que las mujeres puedan elegir y estén eligiendo, entre comillas, no tenerlos, es un fracaso de la humanidad.

–En su ponencia ha hablado de una cultura de la violación que hunde sus raíces en la mitología griega e incluso anterior ¿la filosofía nos ha echado una mano?

–No, hay que decir con mucha tristeza: las filósofas nos relacionamos de forma muy trágica con nuestros filósofos de referencia, porque los filósofos han tolerado, cuando no legitimado, que las mujeres no pudiéramos dedicar nuestra vida a hacer lo que ellos conceptualizaban como bueno y valioso. Eso se lo quedaban para ellos, y a las mujeres nos reservaban el tipo de vida que no querían para ellos. Esto, que lo haga Homero, bueno, que lo haga la religión, malo, pero que lo hagan nuestros compañeros filósofos es lo que todavía no se ha dicho. Porque lo decimos y nos dicen, ah, no digas eso, que no van a venir a estudiar filosofía. Y digo, no, no, hay que decirlo. Y vendrán a estudiar filosofía.

–Ha estudiado mucho la prostitución ¿por qué ser abolicionista?

–Es algo muy importante. Lo primero porque, fíjese en este detalle, las mujeres hemos metido la nariz en todos los espacios públicos, unas quieren ser astronautas, otras guardias civiles, políticas, pescadoras, profesoras… Pero hemos decidido que no queremos burdeles para nosotras. Las mujeres en esto, es una posición moral, no queremos que se abran sitios con chicos de 18 años, unos asiáticos, otros negros, para irnos usted y yo después de esta entrevista a follar con unos chicos nuevos preciosos. Nosotras no queremos eso ¿y por qué no? Porque no queremos convertir a los chicos jóvenes de este mundo en prostitutos. ¿Por qué? Porque nosotras nos ponemos en el lugar de los demás, a las mujeres nos socializan para ponernos en el lugar de los demás, y nos ponemos en el lugar de esos chicos. Y decimos: ¿pero este chico quiere a mi comerme el..? Pues claro que no, es lo último que quiere, pues por 30 euros yo no se lo voy a obligar a hacer. Para nosotras el sexo tiene que ser algo basado en la mutua atracción. También estudiamos el efecto en los chicos jóvenes de la prostitución y he visto que cuando un chico realmente ya va de prostitutas ha conseguido poner su deseo, en este caso sexual, por encima de la humanidad de la otra persona. Ha aprendido la ley básica del patriarcado: cuando veas una mujer no veas una igual, no te pongas en su lugar, ponte en el lugar de tu deseo. Ella está para satisfacer tu deseo, si le tienes que pagar algo, vale. Eso es una escuela de desigualdad humana.

