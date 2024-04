“No vamos a parar; hasta aquí hemos llegado”, advierten a Xustiza desde el turno de oficio

“Somos una pieza fundamental de la administración de justicia y no se nos respeta como tal, ni por parte de los jueces ni por parte de las administraciones que tienen competencias”, manifestó Dolores Carpintero, una de las portavoces de la plataforma Dignidade Avogacía Pontevedra, que ayer exhibió sus reivindicaciones en la céntrica Praza da Peregrina para dar a conocer su situación a toda la ciudadanía. Los profesionales de la Abogacía denuncian que la Administración no respeta su derecho a la huelga, si bien “no vamos a parar; porque hasta aquí hemos llegado”, advierten.

Los profesionales del turno de oficio están en huelga desde el 21 de noviembre, entre otras cosas porque perciben una insuficiente indemnización por la prestación de los servicios jurídicos gratuitos. Denuncian además que la Xunta –administración con las competencias transferidas en esta materia–, no les abona las guardias de 24 horas y muchos de sus servicios.

No tienen un estatuto jurídico del abogado de oficio, no tienen seguro ni la Administración de Justicia cotiza por ellos, mientras que las retribuciones que reciben por este servicio, denominadas indemnizaciones, son de 20 euros por asistencia, algo que como explica Rosa Santos, ni siquiera cubre los gastos que les supone este turno de oficio. Son los colegios profesionales los que se ven obligados a destinar cada año parte de su presupuesto a complementar las pensiones de jubilación, pues muchos letrados perciben unas retribuciones que no les permite “vivir dignamente, con un mínimo de calidad”, como explica Rosa Santos.

