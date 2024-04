Caldas de Reis premia á rapazada máis lectora polo Día do Libro Infantil e Xuvenil

O Concello de Caldas de Reis premiou onte a súa rapazada máis lectora nun acto que dirixiu o tenente de alcalde Manuel Fariña, que fixo entrega de agasallos a cinco crianzas co maior número de préstamos no seu rango de idade durante o 2023 na Biblioteca Municipal. esta distinción pretende poñer en valor, co gallo do Día do Libro Infantil e Xuvenil, “a lectura e os libros en idades temperás para convertelo nun hábito que se adquire para toda a vida”, indicou Fariña.

O Concello, engadiu, está a tentar aumentar o número de títulos e publicacións de consulta e préstamo da Biblioteca Municipal, que malia que estea a recibir boas críticas por parte das persoas usuarias, é certo que sempre “pode aproveitar máis a súa potencialidade”. Por último, o edil lembrou a veciñanza as facilidades que dá este equipamento cultural para facer uso das instalacións ou levar libros emprestados por medio do carné da biblioteca. Ademais, fanse moitas actividades totalmente de balde.