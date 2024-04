O Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá parte do plan Residencias Artísticas

O programa de residencias artísticas para a danza e as artes vivas pioneiro en Galicia contará en 2024 con Sergio Marey, Fran Rodríguez & Brais Pombo, Ana Cotoré, Desgarradura, Noela Covelo Velasco & Élise Moreau, Cris Balboa, Lucas Damiani, José Ramón Hernández/Osikán - vivero de creación e Furia Sotelo como “Artistas Paraíso 2024”. As residencias artísticas desenvolveranse entre abril e outubro de 2024 no Pazo da Cultura de Pontevedra, entre outros espazos de Galicia.

Paralelamente, as e os artistas residentes seleccionadas e seleccionados participarán nun encontro anual promovido polo Colectivo RPM que terá lugar os días 20, 21 e 22 de setembro na Illa de San Simón.

O proxecto, impulsado por RPM, conta co financiamento da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, e das distintas institucións coprodutoras do programa, entre elas o Concello de Pontevedra.

As Residencias Paraíso son un programa anual de residencias artísticas para a danza e as artes vivas pioneiro en Galicia.