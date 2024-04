La hostelería calcula que obtuvo la mitad de los beneficios que la anterior Semana Santa

Las cifras hablan por sí solas: los hosteleros calculan que los beneficios de esta Semana Santa deben de ser la mita de la anterior. Además de resentirse las procesiones, otros sectores se vieron afectados por la lluvia y el frío de esta festividad. Pasada ya Pascua, los hosteleros de Pontevedra aseguran que este año no tiene nada que ver con la Semana Santa de 2023: “Fue muy floja”, asegura Daniel Lorenzo, el presidente de los Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo) y propietario de La Pomada.

Esta Semana Santa, durante el balizamiento en Silgar. | // G. SANTOS / Gala Dacosta

El impacto del mal tiempo durante la Semana Santa ha dejado una marca significativa en el sector hostelero de Pontevedra, según lo expresado por diversos miembros del gremio. Para muchos, las consecuencias se extienden más allá de la semana festiva, anticipando meses desafiantes por delante hasta que llegue la estabilidad propia del verano. Gabriel Guerrero, de A casa da leña, detalla cómo el mal clima ha afectado la afluencia de turistas extranjeros, mientras que la clientela local o nacional se mantiene.

En su experiencia, la presencia de visitantes de otros países, como los ingleses, ha disminuido notablemente este año. Este fenómeno es particularmente notable en establecimientos como Praza del Teucro, donde se estima que alrededor del 70% de los comensales durante las comidas y cenas provienen de fuera de la comarca.

Esta disminución en la presencia de turistas extranjeros tiene un impacto directo en los ingresos de los establecimientos, especialmente aquellos que dependen en gran medida de la afluencia de visitantes internacionales. La incertidumbre sobre la evolución de la temporada preocupa a muchos propietarios y trabajadores del sector, que ven con cautela los próximos meses.

En este contexto, la esperanza se centra en la llegada del verano y en la posibilidad de una mejora en las condiciones meteorológicas que impulse la afluencia de visitantes y, con ello, la reactivación del sectorial borrasca Nelson, en definitiva, hizo mella en todos los locales, y hasta el más precavido asegura que “no fue óptima”. Y sí, se pudieron colocar terrazas, pero el único día de temperatura estable fue el Viernes Santo. En cuanto al resto, los bares y restaurantes funcionaron a medio gas, contra lo que preveían los hosteleros, ya que por lo general el frío anima a cobijarse en los locales.

A pesar de los esfuerzos de los hosteleros por mantenerse operativos y ofrecer un servicio de calidad, la Semana Santa no resultó tan beneficiosa como se esperaba. El presidente de Hoempo señaló que la diferencia con el año anterior fue considerable, reflejando así el impacto negativo de las condiciones climáticas en el sector. El impacto de la borrasca que azotó Pontevedra no fue un incidente aislado, sino que se extendió por toda la comunidad autónoma, afectando a diversos sectores, incluyendo el hostelero. El impacto del temporal que golpeó justo antes del inicio de una semana festiva no solo representó un desafío adicional para los negocios locales, sino que también exacerbó las ya existentes dificultades que enfrentaban. A pesar de estas adversidades, la comunidad hostelera no ha perdido la esperanza y está mirando hacia el próximo evento crucial en el calendario: el Día de la Madre. Esta fecha no solo tiene un significado emocional para muchas personas, sino que también ha sido históricamente importante para el sector gastronómico. Se espera que el Día de la Madre represente una oportunidad para recuperar parte del terreno perdido durante el temporal, ya que las familias suelen salir a celebrar y disfrutar de comidas especiales en esta ocasión.

Sanxenxo, satisfecho pese a no cumplir sus expectativas

En cuanto a la comarca pontevedresa, Sanxenxo experimentó una ocupación media del 60%, un resultado que dejó a los hosteleros satisfechos, aunque no alcanzó las expectativas previas debido a las lluvias que condicionaron el período vacacional. A pesar de las lluvias, los hoteles apenas registraron anulaciones de reservas, aunque sí notaron que las decisiones de última hora, que caracterizan temporadas como esta de Semana Santa, se vieron más afectadas por las previsiones meteorológicas. El presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, considera que el mantenimiento de estas cotas de ocupación, “que no fueron las que esperábamos antes de conocer las previsiones del tiempo”, demuestra “la fortaleza turística del municipio”. En este sentido, Alfonso Martínez recordó que Sanxenxo también aspira a acoger al público y participantes de acontecimientos de todo tipo en su área de influencia, y por eso el CETS volvió a animar a las Administraciones y a la iniciativa privada a proponer alternativas de ocio y eventos para complementar la oferta más allá del periodo estival. Además de avanzar en la desestacionalización, Sanxenxo apuesta por convertirse en el polo de atracción del turismo gallego para las pernoctaciones, dada la calidad y profesionalización de la oferta.