El guitarrista Eugene Chadbourne ofrecerá en el Museo su única actuación en Galicia

La programación del mes de abril en el Museo de Pontevedra incorpora dos nuevas citas musicales: Gustavo Almeida, músico brasileño afincado en Pontevedra, que actuará el martes 23 en un concierto especial acompañado de amigos como Felipe Gonçalves y Nathy Faria, y el sábado 27, la gira europea del guitarrista experimental estadounidense Eugene Chadbourne, que hará en el Museo su única parada en Galicia.

Chadbourne es un referente internacional del free jazz, la improvisación y la música alternativa. Nacido en Mount Vernon, Nueva York, en 1954, está en activo desde mediados de los años 70 como guitarrista y bajista, publicando más de 150 discos en solitario desde 1975 hasta hoy, y colaborando con músicos y grupos de la talla de John Zorn, Camper Van Beethoven, Jello Biafra, Turbonegro, They Might Be Giants y Violent Femmes, entre muchos otros.

Este 2024 llega a los 70 años de edad y lo celebra con una gira por Europa en la que está acompañado del percusionista alemán Schroeder. Juntos abordan un acercamiento crítico, no convencional y vanguardista a las músicas de raíz popular norteamericana desde una perspectiva experimental y heterodoxa. El concierto será el sábado 27 de abril a las 19.00 horas en el Edificio Castelao, con acceso libre hasta completar el espacio.

En la misma semana, el martes 23, el Museo acogerá la séptima edición del concierto Gustavo Almeida & Amigos, en el que se mezclarán música y poesía. El cantante y compositor brasileño estará acompañado en el escenario por su banda, el portugués Filipe Gonçalves y los brasileños Nathy Faria y Rodrigo Almeida por la parte musical y de las escritoras Vicky Estévez y Elisabeth Oliveira por la parte poética.

Gustavo Almeida (Rio de Janeiro, 1978) atesora una larga trayectoria en la que se se mezcla su infancia y adolescencia en Brasil con su madurez en Europa, donde llegó a los 18 años para jugar al fútbol de manera profesional. Pero desde que una lesión lo apartó de los terrenos de juego, se centró en su otra vocación, heredada de su madre, la reconocida cantante brasileña Ellen de Lima. Almeida reside en Pontevedra y es autor de cinco discos, en los que compone e interpreta en castellano, portugués y gallego.

Exposiciones y más actividades

La programación del mes en el Museo incluye exposiciones y diversas actividades para todo tipo de públicos. El viernes 12 de abril se inaugura la muestra “Berta Cáccamo. Correspondencias de arquivo”, que se extenderá hasta el 9 de junio. Comisariada por Juan de Nieves, recoge las apariciones, disecciones y bosquejos de la pintura de Berta Cáccamo en sus múltiples registros de archivo. Este proyecto supone también el traslado definitivo al Museo del grueso del archivo de la pintora viguesa, fallecida en 2018.

Además, este jueves comienzan las visitas guiadas a la exposición “Castelao: o retorno a Galicia, 1984. Xan Carballa. Fotografías”, que tendrán lugar todos los jueves a las 18.00 horas. La muestra, con Xosé Enrique Acuña como comisario, conmemora el 40º aniversario de la llegada desde Argentina de los restos mortales de Castelao, y lo hace recuperando el reportaje fotográfico que hizo Xan Carballa sobre ese momento histórico.

La programación del mes arranca con la edición para público adulto del taller “Castelao e o linogravado”, en el que a lo largo de cuatro tardes se introduce a las personas participantes en esta técnica de grabado. También para público adulto continúa el curso de arte e indumentaria “Tirando do fio”, que se celebra los miércoles y finalizará el próximo día 17.

Por otra parte, este domingo, 7 de abril, a las 12.00 horas, Polo Correo do Vento va a ofrecer una sesión de cuentacuentos ilustrado con una versión libre del cuento de Castelao “O negro Panchito”. Y el próximo martes día 9, a las 19.00 horas, el Conservatorio de Música Superior Manuel Quiroga ofrecerá “Cordas no Museo”, un recital del alumnado de cuerda.