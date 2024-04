La Diputación insta al Gobierno a reparar los 317 kilómetros de su red viaria en la provincia

La Diputación de Pontevedra aprobó este martes, en una sesión plenaria extraordinaria, solicitar al Ministerio de Transportes la elaboración de un proyecto integral, con un presupuesto suficiente y un cronograma detallado, para acometer la mejora, reforma y modernización de las once carreteras de titularidad estatal que transcurren por la provincia de Pontevedra. La moción, presentada por el grupo provincial del Partido Popular, contó con el voto favorable del grupo provincial popular y del BNG y la abstención del PSOE.

El acuerdo contempla la reclamación al Ministerio de Transportes de la elaboración de un proyecto integral, la determinación de un cronograma ágil y la reserva presupuestaria suficiente para llevar a cabo la mejora, reforma y modernización de las carreteras N-550, N-525, N-640, N-554, N541, N-552, N-555, N-556, N-551, N-120 y N-559. La demanda hace especial hincapié en la necesidad de actuar en el firme y pavimentación de estos viales para corregir su mal estado y favorecer la movilidad y seguridad de los usuarios.

El diputado Jorge Cubela fue el encargado de defender la moción de los populares, explicando que los 317,5 kilómetros de carreteras nacionales que hay en la provincia discurren por hasta 28 concellos, entre ellos los de Pontevedra, Caldas, Barro, Vilaboa, Cuntis y Cerdedo-Cotobade, apuntando que presentan numerosas deficiencias y desperfectos, sobre todo en lo que se refiere al estado del firme, con baches y brechas a consecuencia de las “escasas o nulas labores de mantenimiento y conservación realizadas en los últimos cinco años”.

El Partido Popular indicó que estas vías de titularidad estatal son fundamentales para la vertebración y la movilidad del territorio provincial, puesto que son empleadas diariamente por entre 110.365 y 123.496 usuarios diarios, según los datos oficiales de Intensidad Media Diaria (IMD) del propio Ministerio de Transportes.

Mientras que el diputado nacionalista César Mosquera realizó algunas puntualizaciones, pero anunció los votos a favor de su grupo provincial, el Partido Socialista registró una enmienda para incluir en la moción las carreteras que son titularidad de la Xunta de Galicia y que “están en un estado lamentable”, pero no fue aceptada. El diputado socialista Gregorio Agís, responsable de infraestructuras en el anterior gobierno de la Diputación, lamentó que el PP “tenga ahora la cara dura de pedir actuaciones de mejora del firme y de seguridad en las carreteras de la red estatal olvidando adrede el desastre de las vías autonómicas y el hachazo que metieron en el presupuesto provincial. No entendemos cómo esta Diputación no defiende también la necesidad de una reforma integral y la modernización de toda la red de la Xunta salvo por interés partidista”.

Ante el rechazo del PP a la enmienda socialista, el diputado insistió en la necesidad de recuperar los convenios con todos los concellos, “y no solo con los que gobierna el PP”, y a desarrollar “de una vez el Plan Estratéxico de Vías Provinciais 2030, que era la auténtica hoja de ruta para modernizar la red provincial de carreteras”.

El PSOE también denunció el “desastre del transporte regular por carretera en la provincia”, que está provocando cientos de quejas y denuncias ciudadanas, y lo achacó directamente “a la inoperatividad de la Xunta” y a la “falta de control sobre las concesionarias”. La moción, explicada por el diputado Javier Iglesias, fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular.

[object Object] El principal punto del orden del día de la sesión plenaria correspondiente al mes de marzo, que se retrasó al mes de abril a causa de la Semana Santa, se centró en la aprobación del expediente de contratación del servicio de conservación integral de la red viaria de la Diputación, un acuerdo que contó con el apoyo de los diputados de los grupos del PP y el BNG para iniciar el procedimiento de adjudicación de un servicio que contempla un presupuesto anual de 9,7 millones de euros para un máximo de cuatro años y la posibilidad de una prórroga, lo que supone un importe total de 38,9 millones de euros. El contrato se divide en tres lotes (Norte, centro y Sur), con una dotación de 13,9, 13 y 12 millones de euros, respectivamente. Del mismo modo, el acuerdo contempla la autorización del gasto por importe de 3,2 millones de euros con cargo al presupuesto actual que se corresponde con el curso de este servicio para lo que resta de año. Las cantidades correspondientes a los ejercicios de 2025, 2026, 2027 y 2028 quedan condicionadas a la aprobación de los presupuestos correspondientes, con una estimación de un desembolso de 9,7 millones al año para mantener las carreteras provinciales en perfecto estado de conservación.

Los concellos delegan en la Diputación

Por unanimidad se aprobó en esta sesión plenaria la delegación de competencias en la Diputación del Concello de Sanxenxo y del de O Porriño para la gestión, recaudación voluntaria y ejecutiva e inspección de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos o similares.

Otro acuerdo plenario se centró en la aprobación de la modificación del plantel y de la relación de puestos de trabajo de la Diputación para la creación de un puesto de maestro compostero, de dos plazas de técnico medio de la administración general y de una plaza de administrativo. Del mismo modo, se acordó la amortización de una plaza de oficial de imprenta, de técnico de la administración general y de informático, así como la modificación de nivel en la jefatura de Bienestar. También en materia de personal, el pleno dio el visto bueno a la solicitud de una empleada pública de la Diputación para compatibilizar su puesto con la docencia en la Universidad de Vigo.

Esta sesión sirvió también para aprobar el nombramiento de la vicepresidenta Luisa Sánchez como representante de la Diputación en diversos órganos colegiados, así como la ampliación de la relación de cargos con dedicación exclusiva.

Con respecto a esta última cuestión, el grupo del BNG propuso fijar las dedicaciones exclusivas de diputados, diputadas y personal eventual de las corporaciones de la Diputación a través del Regulamento Orgánico Provincial (ROP), que rige el funcionamiento de la institución, para evitar “guerras” y “espectáculos” entre partidos políticos. El diputado nacionalista César Mosquera aprovechó para señalar que la aprobación de la dedicación exclusiva de la nueva vicepresidenta pone de manifiesto una rectificación por parte del PP con respecto a su discurso inicial de reducir el número de dedicaciones exclusivas y el gasto en sueldos.

Suscríbete para seguir leyendo