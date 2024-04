“El alzhéimer borra la percepción del paso del tiempo autobiográfico y nos va aislando”

Con “Mente y tiempo. Reflexiones sobre la percepción y la construcción del tiempo” el neurocientífico y comunicador de ciencia Xurxo Mariño (Lugo, 1969) inauguró ayer en el Teatro Principal de Pontevedra las conferencias del turno de noche de la XL Semana Galega de Filosofía, que hasta el próximo viernes acercará conceptos, pensamientos y debates sobre “Filosofía y Tiempo”.

–Antes de venir al Teatro Principal estaba navegando por la ría de Arousa, ¿algún proyecto relativo a la neurociencia?

– Estoy enrolado en un barco bateeiro por una de mis grandes aficiones: la fotografía, a la que dedico bastante tiempo. Estos días estoy yendo con ellos porque están dedicados a la recogida de la cría del mejillón, un trabajo que mucha gente no sabe que es tan peligroso como el de los percebeiros, ya que tienen que ir a las rocas, en sitios más golpeados, esperar a que haya mareas grandes... Voy con ellos a fotografiar este trabajo, desde el barco bateeiro o desde una lancha.

– En la Semana Galega de Filosofía de Pontevedra ha disertado sobre mente y tiempo. ¿Cuál es el nexo?

–Todos tenemos la sensación de que el tiempo transcurre e incluso podemos llevar ritmos que podríamos reproducir con un tambor. Nuestro sistema nervioso nos tiene que proveer de algún mecanismo para ser conscientes del paso del tiempo y para hacer cálculos: llevo aquí esperando mucho o esto está pasando muy rápido... Eso forma parte de nuestra vida cotidiana, pero el asunto es que también ocurre, desde el punto de vista de nuestra percepción, que hay períodos de tiempo que nos parece que pasan muy despacio, como en una sala de espera cuando nos aburrimos, mientras que otros en los que nos entretenemos el tiempo pasa mucho más rápido.

– Y también ha hablado de la importancia del lenguaje en esa percepción del tiempo...

– Por un lado nos permite viajar en el tiempo, reflexionando sobre el pasado y elaborando planes para el futuro, así como meternos en la mente de una persona a través de la lectura que vivió hace 400 años. Pero, además, cuando hablamos del tiempo, prácticamente siempre usamos términos espaciales: decimos dentro de una casa y dentro de una hora, o alrededor de un árbol y alrededor de las ocho de la tarde. Por otro lado, utilizando el lenguaje y las metáforas lingüísticas, en el mundo occidental tendemos a percibir el futuro delante y el pasado detrás, pero hay otros pueblos en los que esto no es así, como los aimaras, entre Bolivia, Perú y Chile, para quienes el futuro está detrás porque no se ve y el pasado está delante porque es algo a lo que tienes acceso y puedes verlo. Hay relaciones muy interesantes lingüísticas en relación con el tiempo y la escritura.

–¿Y la memoria?

–Tiene una enorme importancia para nuestra percepción del tiempo a lo largo de nuestra vida y su progreso. Si no tuviésemos memoria viviríamos únicamente el presente.

–Es decir, que el tiempo pasa, o eso nos parece, en función de nuestro estado de ánimo.

–Todos los factores que nos rodean en cada instante, tanto el estado de ánimo, el físico, la gente que nos rodea, nuestras expectativas de alguna situación... pueden modificar nuestra percepción del tiempo.

–¿Y el estrés?, porque cuando no das abasto parece que el tiempo pasa volando.

–Exactamente. Es algo que todos podemos experimentar.

– ¿De qué modo se modifica la percepción del tiempo con la edad y enfermedades asociadas a ella como el alzhéimer?

–El alzhéimer lo que hace es ir borrando esa percepción que tenemos del paso del tiempo autobiográfico y nos va aislando. Con el alzhéimer vivimos más bien el presente. Hay investigadores que opinan que con la edad el tiempo se acelera y que la sensación generalizada es que pasa más rápido que cuando somos niños. Cuando somos pequeños los años duran mucho más: está el verano, la Navidad no da llegado... La hipótesis que se maneja es la de la frecuencia de estimulación visual. Siendo niños atendemos a muchas más cosas, hay más estímulos que nos llaman más la atención y son novedad, mientras que de adultos hay muchos menos y no recibimos tanto bombardeo visual, y si lo recibimos no le prestamos tanta atención, por lo que el tiempo no pasa tan rápido.

–Cuando menciona esos estímulos es inevitable no pensar en las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles...

– Para las personas que juegan mucho a videojuegos, los eventos con mucha acción se les tienden a pasar más lentos, tienden a alargar el tiempo. La explicación está en que reciben muchos estímulos visuales en poco tiempo y eso crea una ilusión de alargamiento. Hay muchos elementos que modifican nuestra percepción. Pero, por otro lado, si hacemos algo que nos entretiene mucho, el tiempo parece que pasa muy rápido. Todo esto está jugando continuamente, así que no tengo muy claro cuál sería el resultado global.

– ¿Qué ocurre con los sueños? Porque cuando soñamos la percepción del tiempo sí que es totalmente diferente.

– La complicación principal con los sueños es que cuando una persona está soñando tú no le puedes hacer preguntas, pero cuando despierta no le puedes creer nada de lo que diga porque las referencias son muy débiles siempre. Los experimentos de psicofísica que se hacen siempre se hacen en vigilia, no en sueños. Todo lo que podemos decir sobre los sueños es la percepción que puedes tener tú o yo, cada uno a individual. No conozco experimentos rigurosos sobre cómo se puede modificar el tiempo durante los sueños.

–¿Y por qué existen sueños recurrentes comunes? ¿Hay algún componente cultural?

–Hay sueños universales, como el de caer a un vacío o perder los dientes. También el de que tienes una tarea sin terminar. Es un tema complicado y difícil de estudiar. Todas las propuestas del siglo pasado ahora están descartadas. El trabajo de Freud sobre los sueños ahora mismo no se considera científico.

“Tiene más capacidad para desfasarnos quedarnos de noche viendo la tablet o el móvil que el cambio horario” – Esta semana nos toca adaptarnos al cambio horario. ¿También nos va a afectar a nuestra percepción del tiempo? –Tenemos un circuito bastante complicado dentro de nuestro encéfalo, que regula el sueño-vigilia a lo largo de los días, las 24 horas. Aunque es muy preciso, necesita ajustarse día a día. Hay una conexión de la retina con esos circuitos en la que participa una sustancia muy conocida, la melatonina. Cuando cambiamos el horario, el reloj interno puede sentirse un poco desfasado, pero está la influencia de la retina, que nos pondría rapidísimamente en hora. Ese ciclo día-luz nos pone en hora automáticamente. Tiene más capacidad para desfasarnos quedarnos de noche con una luz encendida o la de una tablet o el móvil. Esa luz sí tiene la capacidad de modificar nuestro reloj interno y no el famoso cambio horario. – Escuchándole todo es fácil de entender, ¿cuesta mucho hacer llegar al gran público los temas de neurociencia? – Todas las facetas de la ciencia son fáciles de hacer llegar al público cuando se domina un tema, por eso yo cuando me hacen preguntas sobre cuestiones que no domino me callo. La ciencia es una herramienta que tenemos los humanos para comprender la naturaleza y de por sí no es complicada. – En todo caso, su capacidad como divulgador le ha convertido en un colaborador del programa “Órbita Laika” de La 2 de TVE. – Cada año llaman a colaboradores. A mí me han llamado durante tres temporadas. Aún no sabemos qué va a pasar para la siguiente. – ¿Cuáles son los retos de la neurociencia? ¿Entrará en ellos la inteligencia artificial? – Inteligencia artificial y neurociencia se alimentan mutuamente. El sistema nervioso sirve de inspiración para desarrollar redes artificiales. Los retos de la neurociencia son buscar soluciones a las enfermedades neurodegenerativas crónicas: alzhéimer, párkinson, ELA, psiquiátricas... Otro es cómo emerge nuestra mente autoconsciente.

