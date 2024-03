Los comerciantes de las galerías Oliva hacen turnos para evitar que pernocten los sintecho

Los comerciantes de las galerías Oliva reciben con ilusión el anuncio del alcalde y el subdelegado del Gobierno de que se reforzará la seguridad para evitar incidentes con los sin techo. Éstos han dejado de pernoctar en los accesos a los corredores tras la campaña iniciada por las tiendas y los vecinos para denunciar la presencia constante de indigentes en la zona.

Ya no hacen noche en las entradas a las galerías. Los comerciantes explican a FARO que “hace alrededor de una semana que no están, tras la repercusión” de sus protestas. Añaden que, a mayores de recoger firmas y denunciar públicamente el problema, “también estamos haciendo guardias; varios asociados vienen aquí a todo tipo de horas, nos turnamos para que no se asienten y cuando lo hacen los echamos”.

Los afectados, que recabaron solo en las primeras 24 horas más de medio millar de firmas, coinciden con el análisis del alcalde en que se trata de un problema complejo protagonizado por personas sin hogar, con toxicomanías y en casos con patologías mentales. “Es un problema social, efectivamente”, señala Antonio Santiago, presidente de los comerciantes de las galerías Oliva, que incide en que “si la presencia policial y las medidas que están anunciando consiguen solucionarlo, bienvenido. De lo que se trata es de solucionar este problema, nada más”.

El representante de los comerciantes de las galerías Olivas subraya que “estamos contentos” con las medidas anunciadas tras la reciente Junta Local de Seguridad, “ilusionados con que se vayan a cumplir y se solucione el problema”.

Antonio Santiago reitera la petición, que también expresaron populares y socialistas, de que se haga cumplir la normativa que impide beber en la calle, conocida como ordenanza antibotellón. “Esperemos que la hagan cumplir”, manifiesta en este punto, “porque no tienen ellos derecho a beber por la calle ni a hacer botellón como han estado haciendo hasta ahora y como siguen haciendo aún ahora”.

Artesanas de toda Galicia se dieron cita en una animada mañana dedicada al encaje tradicional. / Gustavo Santos

Es una solicitud que repiten otros propietarios de tiendas. Éstos lamentan la “mala imagen que da a la ciudad” la presencia de indigentes en zonas comerciales y el centro histórico, así como la percepción de inseguridad de los clientes, una problemática que ha provocado 75 intervenciones policiales en el pasado año y lo que va de 2024, según datos hechos públicos por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, tras la reunión de la Junta Local de Seguridad.

Esas intervenciones policiales en el entorno de A Ferrería y Augusto García Sánchez, todas ellas por delitos leves, derivaron en 20 denuncias por hechos diversos como robos con fuerza en máquinas de vending, robos de móviles entre los propios sin techo y peleas.

Se acordó, a mayores de incrementar la vigilancia, una mayor coordinación entre Policía Nacional y Local y la intervención de los servicios sociales.

Son medidas que aplaudían ayer los comerciantes a la espera de su aplicación, en una jornada en la que las galerías Olivas dejaban atrás la crispación de días antes para recuperar un gran ambiente. “Así es como deberían estar siempre”, señala una de las propietarias de las tiendas en alusión a la gran afluencia derivada del encuentro de palilleiras que se celebró en los corredores.

Una palillada plena de dinamismo Las integrantes de la Asociación Mar de Fíos empezaron a palillar hace 24 años. “Fue un poco de broma”, señala Luisa Castro, una de sus integrantes, “teníamos que tener una actividad porque el Concello nos había cedido un local en la Casa Azul” y se decidieron por esta labor tradicional. “Al principio llorábamos alguna porque no era capaz”, explican, hasta que consiguieron ganar habilidad con la ayuda de la profesora Mercedes Sanmartín, que también participó ayer en el segundo encuentro de palilleiras celebrado en las galerías Oliva. Éstas se llenaron con mesas en las que se repartieron las palilleiras con sus almohadas y bolillos. El encuentro convocó a cerca de 200 artesanas integrantes de 17 asociaciones de distintos puntos de Galicia. Es el caso de Elda, que acude al encuentro con sus compañeras de la Asociación A Floriña de Vilanova de Arousa. “Llevamos como mínimo 20 años” palillando, explica. En su caso, “siempre me gustaron los bolillos, compré una revista para aprender pero no fui capaz y tuve que traer una profesora”. Coinciden en que, tras las dificultades iniciales, palillar “es más fácil de lo que parece, aunque depende quien te enseñe”. Lola, también de la asociación arousana, señala que el encaje “al final son matemáticas, cada bolillo va en su sitio, y si haces trampa después tienes que deshacer”. Tampoco se puede evitar la inversión de tiempo. Trabajando unas 2 o 3 horas diarias, a Luisa Castro le lleva hacer una mantelería “casi un año”, explica, “porque no todos los días trabajas igual”. El resultado son exquisitos bordados artesanales que adornan manteles, visillos, abanicos, blusas... Y también una gran agilidad y descanso. “Es bueno para la mente y la artrosis”, explica Mercedes Sanmartin. La mayoría de las participantes acuden lo largo del año a diferentes encuentros. “El próximo jueves por ejemplo iremos a Camariñas y si hay que salir de Galicia lo hacemos”, detallan las integrantes de A Floriña, que tras una mañana de bordado y amistad rubricaron la jornada con un almuerzo y un paseo por Pontevedra.

