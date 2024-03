Ramos, una tradición que sigue viva

Las floristerías de la plaza de abastos, que en esta época pueden encontrarse también en los alrededores, lucen ya las palmas que tradicionalmente portan los niños mañana, Domingo de ramos, la jornada que sirve como pistoletazo de salida para la Semana Santa en Pontevedra.

Las palmas no dejan de venderse en Pontevedra, incluso se reinventan, explica Beatriz Solla, que trabaja en el puesto a pie de calle en la César Boente. “La gente compra mucho la de enganchar, que puede ir en la solapa de una chaqueta o en el carrito de un bebé”, cuenta. Pero la realidad es que “cada vez hay menos niños que asistan a las iglesias el Domingo de Ramos porque muchas familias ya no son practicantes, o no son católicas”.

“Cada vez hay menos niños que asistan a las iglesias el Domingo de Ramos porque muchas familias ya no son practicantes, o no son católicas”

En este sentido, en cuestión de pocos años han notado una diminución importante en la venta de las palmas para el Domingo de Ramos, otrora una tradición de obligado cumplimiento. Aun así, quiere aclarar, “a muchísimos niños les sigue haciendo ilusión la costumbre de Pontevedra de golpear con ella a la borriquita en la procesión”.

Este día en concreto, aseguran las placera, no tiene tanto que ver con la fe: se trata más bien de una diversión. En cualquier caso, mañana tendrán lugar en la ciudad diversas misas que congregarán a multitud de personas.

Y es que habrá oficios religiosos en San Bartolomé, en Monte Porreiro, en San Francisco, en la Virgen del Camino y en la Peregrina, entre otros. Como siempre, se vende la punta de la palma, que traen desde Elche, pero también hay opciones trenzadas, algunas por las propias placeras y otras compradas. Algo que cada vez ha cogido más fuelle son las pequeñas palmas de solapa, que lleva mucha gente mayor. Por lo general, explica, a partir de ciertas edades se prefiere la rama de olivo o ramos.

Loli Torres muestra varias palmas a clientes / R. Vázquez

En el bullicioso ambiente de la planta baja del mercado, Loli Torres atiende a una multitud de clientes. Mientras realiza sus ventas, comparte optimista que, con la llegada del buen clima, confía en que más personas se animen a realizar sus compras.

Hoy, sábado previo al Domingo de Ramos, suele ser especialmente movido ya que es el día en que más se venden ramos y palmas. Todo parece indicar que esta Semana Santa será un éxito en cuanto a ambiente y animación en la ciudad del Lérez, si bien las cofradías de la ciudad miran al cielo ya que las previsiones climatológicas no son optimistas y la lluvia amenaza las procesiones.

La Virgen de los Dolores procesiona por la ciudad

Los cofrades del Amor Hermoso flanquearon ayer a la Virgen de los Dolores en su desfile por la Boa Vila, uno de los actos que sirven de anticipo al programa de la Semana Santa. Tras la misa en la iglesia de San José, el desfile religioso recorrió distintas calles de Campolongo hasta la plaza de la Peregrina, donde se ofició un sermón antes de la recogida de la procesión. Tras este anticipo, la Junta Coordinadora de la Semana Santa ultima los preparativos para el Domingo de Ramos, en el que de nuevo los grandes protagonistas serán los más pequeños de la casa. Éstos son los principales invitados al desfile de La Burrita.

Con anterioridad se realizará la bendición general de palmas y ramos desde el atrio de San Francisco, al que seguirá la procesión de Jesús entrando en Jerusalén. Será el acto central del Domingo, de Ramos, pero no el único, ya que en esa misma jornada está prevista la primera representación de la obra Jesús “El Cristo”, a cargo del grupo Arume. Tendrá lugar en la residencia de mayores de Campolongo a partir de las 17.30 horas. Las representaciones continuarán el próximo martes en la iglesia de San José a las 20 horas, en una representación a beneficio de Cáritas.

Suscríbete para seguir leyendo