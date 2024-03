En plena pandemia la bielorrusa afincada en Pontevedra Tatiana Ausinaya se decidió a poner en valor su faceta artística, que a mayores de las exposiciones incluye un espacio expositor para obras y muebles en el centro histórico.

–¿Cómo surgió su vocación artística?

–No lo sé, todavía no lo entiendo, porque nunca nos enseñaron que se podía vivir del arte. El arte en mi casa, en mi educación, era algo para gente con dinero, con tiempo; uno que tiene una vida normal tiene que tener estudios y prepararse para la vida. Nos enseñaban otras cosas, y la verdad es que no pensaba que iba a terminar así.

–¿Cuándo empezó a hacer sus obras?

–Viví en cuatro países, trabajé en cuatro países. Estudié textil, no tiene nada que ver con arte, estuve trabajando en República Checa tres años, luego volví a mi país, donde estuve dos años. Luego vine a España, trabajé en Granada como traductora en una editorial y después vine a Galicia, me casé aquí y me metí con una fábrica de verdura gallega, berza y grelo. Con la fábrica durante 5 años llegamos a trabajar con Froiz y Carrefour a nivel Galicia pero tuve un accidente, me corté la mano y tuve que abandonar. Y luego vino el COVID, cuando vino me dije madre del amor hermoso, qué voy a hacer. Mandé a mi marido a Celso Míguez, que aún estaba abierto, a comprarme las cosas, me encerré en la cocina y me puse a pintar. Mi marido me dijo: ¿cómo es que no sé que sabes hacer eso? Le había mandado a comprar lienzos para ver cómo salía. Le hice una propuesta y me está apoyando, comparto su taller.

–¿Cómo son sus obras?

–Son pinturas en 3D, obras artesanas, bastidores y lienzos se fabrican a mano aquí en el taller, cada obra tiene su bastidor personal, su manera de vestir, y en ellas se combinan diferentes formatos.

Como en el taller hay espacio y tenemos conocimiento nos decidimos a comprar y empezamos a restaurar a mano los muebles hace un año

–A mayores, ha incorporado la restauración de muebles

–La idea de los muebles ya la tenía antes de meterme en la fábrica de verdura, hace muchos años que mi marido y yo teníamos la idea de restaurar los muebles. Como en el taller hay espacio y tenemos conocimiento nos decidimos a comprar y empezamos a restaurar a mano los muebles hace un año.

–Abrió un local expositor en la rúa da Palma, en el centro histórico

–Sí, yo vendo vía on line, tengo una página web y vendo a través de ella. También empecé a apoyar a la hostelería, hago exposiciones en restaurantes para darles apoyo, y el próximo mes de septiembre expondré en Ifema en la feria Intergift, a la que volveré por segunda vez.

–¿Cómo ha recibido el público sus trabajos?

–Al principio a la gente un poquito le chocaba el arte. Es una cosa muy rara, lo entiendo, la gente miraba y… qué cosa tan rara. También mis hermanas me decían Tatiana, tu te estás drogando (risas) porque son raras, pero al final parece que la cosa va.

