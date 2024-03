Os Afoutes do Canón de Pau acoge el II Cantar das Mozas mañana

La Asociación Cultural Os Afoutes do Canón de Pau (Cerdedo-Cotobade) organiza para mañana, 23 de marzo, el II Cantar das Mozas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Actuarán Pandereteiras Trompos aos pés, Pandereteiras do Carballo y As Landriñas do Carballo. Cerrarán el encuentro As Afoutiñas, anfitrionas del evento. Será a las 18.00 horas en el local de la asociación.