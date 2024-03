O certame Ben Veñas maio celebra a súa 31ª edición

O certame de creación e produción en lingua galega Ben Veñas Maio chega á súa trixésimo primeira edición, nesta ocasión organizada polo departamento de Normalización Lingüística do IES Luís Seoane.

Á presentación no Concello, xunto co concelleiro de Cultura e Educación, Demetrio Gómez, acudiu como representante do departamento do antes nomeado centro, María Xosé Dourado. Entre os dous explicaron como concorrer a esta edición do concurso, que abre xa a data de inscrición e continuará sendo posible concorrer até o vindeiro 12 de abril. Trátase, como ben dixo Dourado, da terceira ocasión na que poden concursar vídeos na rede (en formato Reel de Instagram ou ben en Tiktok) e a entrega dos premios terá lugar o 11 de maio. Será no Teatro Principal en forma de gala, como se ven facendo de sempre "con actuacións nunha tarde amena", como engadiu o edil de Cultura e Educación.

Poderán concorrer dende poesías e narracións breves ata musicais, banda deseñada e vídeos. Dourado tivo a ben sinalar que o Concello de Pontevedra amosa de sempre un claro compromiso e responsabilidade ao apoiar este certame. Pola súa banda, Gómez engadiu que a intención do concurso é potenciar a lingua dende a creación e a produción, e se agarda unha ampla participación como ven sendo habitual.

Os centros, explicou, están a facer un gran esforzo nunha "franxa de ideade difícil coa lingua galega. O traballo de incentivo que fan os equipos de normalización é imprescindible para o mantemento da lingua". É un esforzo, aproveitou para apuntar, que chega a substituír o da Xunta de Galicia en materia de normalización do galego.

Repartiranse un total de catro premios no certame musical que ascenderán até os 450 euros. No resto de categorías, haberá primeiro e segundo clasificado por cada unha.