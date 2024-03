Un Salón do Libro de récord

Un total de 24.069 visitantes convierten a la edición 2024 del Salón do Libro en la más concurrida de sus 25 años de historia. Especialmente, ha crecido el público familiar, que experimentó un aumento del 21%, de modo que estas sesiones para padres, abuelos y tutores con niños convocaron 13.960 personas en el Pazo da Cultura, unos 3.000 más que en la anterior edición.

Aún mayor fue la subida en los espectáculos, que reunieron a 3.954 espectadores, lo que supone un incremento del 63%, según los datos hechos públicos en la mañana de este miércoles por el concejal de Cultura, Demetrio Gómez.

Éste emplazó no obstante a los medios a asumir los datos de modo relativo “porque una de las mejoras que tuvo el Salón fue del conteo de datos, y por lo tanto los datos de este año son precisos”, mientras que los de anteriores ediciones “no tanto”, precisó.

Las sesiones matinales que se celebran de lunes a viernes convocaron a 32 centros educativos colaboradores con un total de 4.343 alumnos, que colaboraron mediante trabajos (los matriculados en Infantil y Primaria) y a través de los clubes de lectura (Secundaria).

Se trata mayoritariamente de colegios e institutos de Pontevedra, Marín, Vilaboa, Ponte Caldelas, Cuntis y Poio, una participación “prácticamente idéntica” a la de anteriores ediciones, señaló el concejal de Cultura, “ya que disponemos de los mismos días y turnos de actividades, por lo que la variación no puede ser substancial. Tanto este año como los anteriores llenamos todos estos huecos”.

A mayores, se sumaron a esta edición de aniversario más de 17 centros no colaboradores, que asistieron como visitantes y que disponen de fechas más limitadas, ya que tienen prioridad aquellos que trabajan regularmente con actividades del Salón. Los alumnos de estos colegios e institutos llegaron desde Vigo, Sanxenxo, Moaña, Pobra do Caramiñal, Salvaterra o Redondela.

Por lo que respecta al alumnado universitario, tuvieron cabida en la actividad concertada estudiantes de Ciencias da Educación de los campus de Santiago, Ourense y Pontevedra. También se sumaron a esta edición entidades como Amencer-Aspace, Cruz Roja, Secretariado Gitano y el Centro Ocupacional Méndez Núñez.

En las sesiones familiares la mayor afluencia se registró los fines de semana, siendo el domingo 10 la jornada con más visitantes (un total de 2.473 personas), con una media de asistencia diaria de 734 espectadores.

Uxía Lambona y la banda molona el primer sábado y Rockus Pocus en la clausura agotaron las entradas. Demetrio Gómez no ocultó la satisfacción del Concello porque en la despedida “con dos entidades de Pontevedra, sobre todo el RockLab, manteniendo lleno el escenario con actuaciones de niños de Pontevedra, colgase el cartel de no hay entradas contra magos de reconocido prestigio. Es muy bonito. Tanto la Gala de Maxia como la actuación de Pedro Volta o el Mago Teto con la Banda de Salcedo ahí estuvieron y prácticamente no quedaron entradas”.

Demetrio Gómez valoró muy positivamente las cifras y avanzó que, dado los resultados, es muy posible que la próxima edición se celebre en fechas similares.