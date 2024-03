A Diputación abre o prazo para axudas á edición de obras

O Goberno provincial confirmou que o martes 26 de marzo conclúe o prazo de solicitude para optar ás axudas para a edición de obras en galego de difusión cultural, dotadas cun orzamento de 90.000 euros. O importe máximo da subvención non superará o 70% do orzamento total e será dun máximo de 3.500 euros no caso de edicións en papel, 8.000 no de papel e audiovisual e 12.000 para formatos especiais.