Empleada del hogar y activista: “Cuando trabajaba de interna a mí me daban latas de sardinas, pero a la perrita chuletas”

El 98,2% de las trabajadoras del hogar y cuidadoras son mujeres y una de cada tres están en situación de vivir bajo el umbral de la pobreza. El 38% trabajan más de 60 horas semanales y el 37% no tienen un contrato. Son algunas de las dolorosas cifras que se recordaron ayer en Pontevedra en el marco del II Encontro Galego sobre Migracións, ya que una gran mayoría de estas trabajadoras son migrantes. El foro, que se celebró en el salón de actos del edificio de la Xunta de Galicia en Benito Corbal, contó con testimonios de mujeres del sector y un debate moderado por Soledad Lucero, fundadora de la asociación “Movilidad Humana”, creada en 2015.

–¿Cuántos años lleva en España?

–Soy gallega retornada, mi familia es de As Pontes, pero llevo ya 23 años en España. Llegué de Ecuador a Madrid y ahora vivo en Galicia.

– Durante su intervención contó cosas muy duras sobre sus primeros puestos de trabajo...

– Sí. Nada más llegar a España empecé a trabajar de interna en una casa en Madrid. Fue a los quince días de estar en el país. En ese primer empleo viví una experiencia terrible porque cuando decidieron prescindir de mí, para no pagarme ninguna indemnización, me dieron la tarde libre un domingo, cuando nunca me daban ningún día libre. Me extrañó, pero la señora me dijo que saliese, que fuese a misa. Yo, obviamente a misa no fui, me fui a dar un paseo, pero cuando regresé me encontré todas mis maletas en la calle. No a la puerta de la casa o del portal, no, en la misma calle. Yo, recién llegada, ni siquiera conocía mis derechos; hay que ver que yo había sido monja anteriormente.

– Pero hubo otras experiencias posteriores que nadie debería vivir nunca..

– En el siguiente trabajo, en la casa de una marquesa, me contrataron para sacar a la perrita que tenían. Había un matrimonio filipino que hacía todas las tareas y yo, simplemente, sacaba a pasear a la perra. Repito que yo no entendía de derechos, solo entendía de necesidades. Incluso había romantizado este trabajo de interna, hasta que vi que a mí para comer me ponían una lata de sardinas o cualquier cosa, y a la perrita chuletas. Fue el primer golpe que recibí, porque me di cuenta de que no era tratada como una humana, que me daban de comer menos que al perro.

– Y comenzó a organizarse con otras mujeres del sector, también invisibilizadas...

– Sí, porque si yo hubiera sabido entonces cuáles eran mis derechos los hubiera peleado. Empezamos a organizarnos porque ya no me cuadraba que no tuviésemos ni un día libre a la semana. Lo hacíamos en los portales de las casas, porque no teníamos dónde. Ahí asumimos que no somos vulnerables, que estamos vulnerabilizadas. Somos mujeres migradas con dignidad, no pobrecitas. A partir de ahí tenemos que leer mucho y, con información, hacer ver que no sentimos que seamos empleadas domésticas, porque no somos animales, somos esenciales. No es lo mismo empatizar que vivirlo.

–Y así nació Movilidad Humana.

–Una vez que nos articulamos, fundamos la primera organización, que ahora es a nivel estatal. Entendí que había muchos migrantes gallegos que se encontraban en la misma circunstancia.

– Muchas mujeres invisibilizadas.

–Es una realidad esa precarización y hay que visibilizarla porque es el día a día. Para que muchas mujeres puedan estar en sus puestos laborales necesitan a otras mujeres que cuiden a sus hijos, y queremos que esos trabajos sean dignos.

– En el coloquio han mencionado en numerosas ocasiones a la Ley de Extranjería.

–Es un problema, porque los cuidados no se llevan a cabo como debería ser y quien está más invisible es aquella mujer que no tiene la documentación en regla, por lo que se le puede explotar más. Es una ley inhumana y muy racista.

– ¿Qué formación tiene usted?

– Hice psicopedagogía, tengo un máster de especialización en sexología y otro en prevención de violencia de género en mujeres migradas. Hay una formación académica previa.