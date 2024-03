“Ojalá aquel día no hubiese cogido el coche”, dice el acusado de asesinar a Jéssica Méndez

“Siento mucho lo sucedido. Quiero pedir perdón, dar el pésame a la familia y ojalá aquel día no hubiese cogido el coche. Nada más”. Con este alegato final concluyó el juicio contra José Carlos Eirín, acusado de asesinar a su vecina Jéssica Méndez, de 29 años de edad, mediante una colisión provocada con su vehículo a pocos metros de las viviendas de ambos, en Constenla, Barro.

El jurado popular iniciará la deliberación el próximo lunes, después de que este viernes se expusieran las conclusiones finales de las partes. En la última sesión de la vista, el acusado, que no quiso declarar durante el juicio celebrado durante toda esta semana en la Audiencia Provincial de Pontevedra, ejerció finalmente su derecho a la última palabra pidiendo perdón.

Las partes presentaron sus informes finales y todas las acusaciones han mantenido sus conclusiones: que José Carlos Eirín embistió deliberadamente con su coche el turismo de la víctima aquel 17 de marzo de 2022, en una intersección de la N-550, con el fin de acabar con su vida, y resentido porque Jéssica no le correspondía en sus sentimientos de afecto.

La Fiscalía pide por estos hechos veinticuatro años de prisión, al margen de las indemnizaciones correspondientes a la familia.

Las acusaciones particulares reprocharon al acusado que se acogiese a su derecho a no declarar durante el juicio. El letrado que representa a la familia, Manuel Franco, criticó particularmente en sus conclusiones finales, que el procesado presentase un perito de parte para contradecir la prueba pericial del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT) de la Guardia Civil, aportando una teoría diferente respecto a las circunstancias en las que se produjo el choque, cuando él mismo no quiso explicar al tribunal lo ocurrido.

Por su parte, la defensa ha mantenido que lo ocurrido ese día de marzo de 2022 fue “un trágico accidente”, una “maldita casualidad” –dijo el abogado– quien lamentó el “juicio paralelo” al que según su opinión ha sido sometido el procesado por parte de los medios de comunicación, y de vecinos y allegados de Jéssica que, a lo largo de toda la semana, se han concentrado a las puertas de la Audiencia y le han increpado en varias ocasiones. Este letrado solicita para su cliente la libre absolución o, alternativamente, que sea condenado por un homicidio por imprudencia.

En sus conclusiones finales, el fiscal apuntó al jurado la necesidad de apreciar alevosía en la acción de José Carlos Eirín, para diferenciar los delitos de asesinato y de homicidio, apreciando en la acción del acusado un ataque sorpresivo y sin capacidad de defensa. “La regla que rige la conducción de vehículos a motor es el principio de confianza y ella no esperaba esa conducta, esa colisión”, indicó el fiscal. Para el fiscal, el hombre realizó una acción que aseguraba plenamente la ejecución de su propósito, mientras que la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defensa ni de eludir el choque.

El representante del ministerio público destacó también la declaración de los testigos que, bien a través de mensajes de teléfono, o de palabra, demostrarían el acoso que sufría la víctima por parte de Eirín desde hace años. En algunos mensajes de teléfono se dejaba constancia que José Carlos Eirín vigilaba y controlaba a la víctima, según la Fiscalía.

La misma situación quedaría demostrada en la declaración de testigos, vecinos y familiares, durante la celebración de la vista, en la que se expuso que Eirín acosaba a Jéssica Méndez desde hace mucho tiempo. De hecho, tuvo que llegar a poner cámaras de vigilancia en su casa, según quedó constatado.

El fiscal también destacó que quienes acudieron al lugar del siniestro en los momentos posteriores al choque, confirmaron la frialdad del acusado tras el choque mortal, donde Eirín mantenía la calma y una “vigilancia discreta” de la situación.

También recordó que, a preguntas de las partes, estos testigos declararon que no vieron a Eirín “mareado ni adormilado” en ningún momento, dado que la defensa basa su línea argumental en un “microsueño” producido por un fármaco. El fiscal destacó además la “llamativa indiferencia” que mostró José Carlos Eirín durante todo el proceso.

Entre las cuestiones técnicas que quedarían evidenciadas en el transcurso de la vista, el fiscal recordó que no había huellas de frenada metros antes del fatídico impacto.

El abogado de la familia destacó además el hecho de que el acusado que no se haya inmutado y que haya permanecido impasible durante toda la vista, pese a los testimonios y pruebas presentadas en la vista.

El jurado, compuesto por cinco mujeres y seis hombres, incluidos los dos suplentes, iniciará el lunes su deliberación.

Convocan una marcha y ofrenda floral en la N-550

Bajo el lema “Dos años sin Jéssica”, la Comunidad de Montes Verducido organiza una marcha silenciosa, que saldrá a las 9.30 horas de los molinos de Barosa, en Barro, con dirección al cruce en el que tuvo lugar el siniestro que acabó con la vida de Jéssica Méndez. A las 10.00 horas se realizará una ofrenda floral, con la lectura de un manifiesto y un minuto de silencio en su memoria. Los convocantes recuerdan que han transcurrido ya dos años desde la muerte de Jéssica Méndez, por lo que convocan este acto “para honrar su memoria y que no se olvide la trágica forma en la que murió, en la que fue asesinada”. Aquel 17 de marzo de 2022 –exponen– “alguien decidió acabar con su vida y de paso truncar la vida también la de su familia y amigos”. “El machismo existente en esta sociedad y la creencia de superioridad de alguna persona hizo que ese fatídico jueves, un hombre se creyera con la potestad de poder disponer de la vida de Jéssica arrebatándosela de manera violenta, y matando con ello sus ilusiones y proyectos de futuro”, añade la convocatoria. Los organizadores lamentan que “existe violencia de género porque todavía hay hombres que la ejercen. Por eso también queremos aquí alzar la voz contra los maltratadores y generar tolerancia cero también con los discursos sexistas y machistas”, añaden. Y destacan que pese a décadas de políticas de igualdad, por parte de diferentes administraciones públicas, así como de la creciente concienciación social, la evidencia indica que el avance para poner fin a esta violencia es insuficiente. “La mala interpretación de las leyes, o las lagunas en ellas, hacen que muchos de estos asesinos y maltratadores estén fuera de la cárcel sin haber cumplido la totalidad de las penas a las que fueron condenados, viendo incluso como se reducen, aunque lo que realmente se merecen es no salir nunca de ellas y vivir hasta el final de sus días encerrados entre rejas”.

“Fue una carnicería, una película de terror”

El abogado del novio de la fallecida, Luciano Prado, manifestó que aquel día que salía de su casa, Jéssica Méndez no pudo imaginar que iba a ser objeto de “una carnicería, pero eso fue lo que ocurrió; es de película de terror”. Este letrado calificó a José Carlos Eirín de “una persona metódica” y también destacó el hecho de que el acusado no quisiese hablar para defenderse durante el juicio, si bien “nadie puede defender lo que ha hecho, ni siquiera él mismo”, añadió abogado. Esta acusación particular también destacó del acusado “su pasividad, no se ha inmutado, no ha hecho nada, se ha mantenido impasible”. Por su parte, los peritos llamados por la defensa de Eirín pusieron en duda las hipótesis planteadas por los especialistas de la Guardia Civil y apuntaron cuestiones como que para hacer el giro que planteaban en una de las hipótesis oficiales “tendría que ser un experto en rallys para aprovechar la velocidad máxima de la curva”. También apuntaron la hipótesis de un tercer coche implicado.