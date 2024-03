Un reconocimiento a las mujeres del rural

Sorprendida cuando hace unos meses el Concello de Vilaboa le comunicaba que era la elegida para recibir el Premio 8M en su segunda edición, María Otero Otero “Susa” ha recibido este viernes un galardón con el que el gobierno local reconoce la labor anónima de tantas mujeres rurales.

Considera, y así lo compartió con todas las personas asistentes a la entrega, que “no hizo nada de especial para merecer este premio”, salvo trabajar, dentro y fuera de la casa, cultivar su campo y formar una familia con tres nietos, que la acompañaron en un acto cargado de emoción al recibir la estatuilla de la colección “Muller das Salinas”, creada por Irene Silva Xiráldez para este Premio.

Y es precisamente esa “normalidad” la que tanto el alcalde, César Poza, como la concelleira de Igualdad, Carmen Gallego, quisieron visibilizar, reivindicando ambos más atención por parte de las administraciones para las mujeres del rural.

“Queremos poner el foco de la atención pública precisamente en todas ellas a través de Susa, para que los vecinos y vecinas de Vilaboa podamos reclamar atención para las mujeres del rural, atención para las mujeres cuidadoras, que sacrificaron su vida por los demás, para que seamos capaces de construir entre todos y todas una sociedad de cuidados públicos”, apuntó César Poza, que insistió en que “estamos aquí para homenajear este año a Susa, una mujer trabajadora, a pesar de que una parte importante de su vida está dedicada a un trabajo no remunerado y no reconocido, una mujer como tantas otras de Vilaboa, y de otros entornos rurales de Galicia, que no fueron durante mucho tiempo objeto de atención por parte de los poder públicos, cuyo trabajo y sacrificio quedó cerrado en los muros de sus fincas, en las paredes de sus casas”.

Carmen Gallego, por su parte, se remontó al siglo pasado para recordar que reivindicar una sociedad que aporte a sus individuos los cuidados y servicios que, en razón de sus características, necesiten.