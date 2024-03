Unha xornada en Sanxenxo amosa a carne de poldro de raza autóctona no Obradoiro de Hostalería do Salnés

O Obradoiro de Hostalería do Salnés XV celebrou onte en Sanxenxo unha xornada de exaltación da carne de poldro galego 100% raza autóctona. O obradoiro contou coa participación da Asociación de criadores do cabalo de Pura Raza Galegan. A veterinaria Laura Peteiro ofreceu unha charla sobre as características da raza, o seu sistema de cría tradicional e sostible, a súa alimentación. Rocío Garrido, creadora do blog “La Cocina de mi abuelo”, preparou diferentes receitas.