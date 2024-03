Caldas celebra a chegada da primavera cun gran festival musical que medra a tres días

A Festa da Primavera de Caldas deste ano amplía a programación festiva un día máis ao incorporarse ao programa un festival de DJs coa presenza de Anthony Godfather, Groove Amigos, Mr. J ou Carlos López. A cita será este ano dende o venres 12 de abril co Festival de Djs, ata o domingo 14 con actuacións de varias orquestras , e pechará o luns 15 co Día do Neno e da Nena, con descontos nas barracas e atraccións para todas as crianzas. Será na explanada da Tafona con entrada de balde, mais o campo da festa estará valado por motivos de seguridade. Segundo explica o tenente de alcalde e responsable de Cultura e Festas, Manuel Fariña, o Concello incorporouse este ano á organización que en anos anteriores realizaba a Asociación de Amigos das Festas co fin de consolidar a cita musical como un referente no calendario de verbenas”.