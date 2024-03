"Fue todo muy rápido, creo que se me me metió delante”, afirmó Eirín a una joven que acudió a socorrer a los accidentados

“Le pregunté si estaba mareado, si le dolía el pecho o cualquier cosa. Y digo que no, que estaba bien”. Uno de los primeros testigos en llegar al lugar del accidente se pronunció así sobre el estado de José Carlos Eirín inmediatamente después del siniestro que provocó la muerte de la joven de Barro Jessica Méndez. Aseveró sin lugar a dudas que “tampoco se lo notaba dormido”, contestaba con espontaneidad con respuestas “claras y rápidas”.

Recuerda que el ahora imputado “se mantuvo en todo momento con el móvil, apoyado en la parte de atrás del coche” y no apartaba la vista “del coche de ella”.

Entre los conductores que pararon, una joven que explicó que le tomó el pulso a Jessica “y al él le pregunté que pasó”. Le contestó: “No sé, fue muy rápido, fue su respuesta. Y como que insinuó que se le había metido delante: fue todo muy rápido, creo que se me me metió delante”.

Especialmente, dos testigos expresaron su sorpresa porque José Carlos Eirín no hubiese ayudado a identificar a la víctima. Los conductores que se pararon a ayudar retiraron el parabrisas y revisaron la guantera para intentar conocer la identidad de Jessica. Finalmente encontraron facturas de un taller al que telefonearon y que a su vez avisó a la familia.

“Me llamó la atención: se alejó, se mantuvo al margen y en ningún momento” dijo que la conocía “cuando estábamos todos desesperados por saber de la chica”.

La Fiscalía estudia denunciar por falso testimonio a la madre y la hermana del procesado, que declararon esta mañana

Otra testigo que llegó al lugar instantes después del accidente también declaró que “me dijo yo estoy bien. Le pregunté ¿seguro que no te duele? Y me dijo no, estoy bien”. Le preguntó si se había quedado dormido y le respondió que no, si bien no le ofreció explicación alguna de cómo había sido el accidente.

Cuando el hermano y la pareja de la joven llegaron al lugar del accidente fueron conscientes de que José Eirín conocía la identidad de la conductora del otro vehículo. “Pensé: entonces este hombre conoce a la chica y no ha hecho nada, Me quedé…” afirmó una testigo que insistió en que el imputado “fue consciente en todo momento de lo que estábamos haciendo” y “no hizo nada, se quedó allí”.

En la mañana de este miércoles han declarado distintos conductores que llegaron al lugar del siniestro inmediatamente después del choque mortal y con anterioridad a los servicios sanitarios y la Guardia Civil. Entre ellos se encontraban la madre y la hermana del procesado, a las que la Fiscalía estudia denunciar por falso testimonio.

La madre negó que hubiese algún problema con Jessica y aseguró desconocer si se había llamado la atención a José Carlos Eirín por sus conductas de acecho a la joven.

La vista se reanudará esta tarde en la Audiencia de Pontevedra, donde está previsto que declaren varios peritos y forenses.