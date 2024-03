O BNG de Marín presenta mañá unha moción do estado da Mámoa de Pedralonga

A mámoa de Chan de Castiñeiras II, coñecida tamén polo nome de Pedralonga e situada no espazo natural de Castiñeiras, resalta pola súa relevancia arqueolóxica e cultural. Malia que só se mantén a metade do seu montículo orixinal debido á construción dunha estrada impulsada pola Xunta, que ademais inflíxolle danos significativos á estrutura, o valor histórico de Pedralonga permanece incólume.

No 2006, lanzouse unha iniciativa para recuperar as mámoas da zona pero Pedralonga quedou excluída deste programa. O BNG propuxo unha moción que se debaterá no pleno municipal do 14 de marzo, instando a adopción de medidas de protección inmediatas para este xacemento.