Rompiendo la brecha en el deporte

A la cuestión de si hay paridad en este deporte, y especialmente en el club pontevedrés, la presidenta indica que “llevamos años sintiendo un boom espectacular en el tema de la escalada. Tenemos en las escuelas infantiles 80 niños y niñas, tanto niños como niñas”. Desde la organización de esta actividad, compuesta por unas 15 coordinadoras del club de montaña, el hecho de que se alcance la paridad en un deporte es significativo. Lo es porque implica continuar conquistando espacios en los que la mujer pueda desenvolverse con las mismas garantías que cualquier hombre.

Organizadora y participante antes de la escalada. | // GUSTAVO SANTOS / Gala Dacosta

El Multiusos de A Xunqueira fue ayer escenario de una emocionante jornada dedicada a la promoción de la escalada y la orientación deportiva para mujeres de todas las edades, “Mulleres na escalada e na orientación”. Esta iniciativa, liderada por el Club Aromon Pontevedra como parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, atrajo la atención de numerosas participantes, muchas de las cuales se sumaron entusiastas al club.

El evento se dividió en dos sesiones o turnos, de 9.30 a 11.30 horas y de 11.30 a 13.30 horas, con un total de 80 plazas que se agotaron en tan solo tres días, según confirmaron desde la directiva del propio club. Durante toda la mañana, las mujeres participantes pudieron escalar en el rocódromo del Multiusos y realizar una carrera de orientación por la Illa das Esculturas. Algunas repetían, pero para muchas fue su primera vez, por lo que esta prueba permitió una modalidad de iniciación.

Más que una competición, la jornada tuvo como objetivo principal fomentar la participación femenina en actividades deportivas diversas. Y vaya si lo consiguieron: varias de las allí presentes estaban decididas a apuntarse a la entidad.

Miembros del club Aromon, en la prueba de orientación. | // G. SANTOS / Gala Dacosta

Según la presidenta del Club Aromon, Carmen Iglesias, es notorio el aumento de mujeres en los deportes de montaña en los últimos años. En cuanto a estas jornadas que realizan con el pretexto del Día de la Mujer Trabajadora desde el año pasado, “la gente está encantada, el año pasado tuvo tanto éxito que este volvimos a hacerlo y tenemos todavía más mujeres y de todas las edades”.

En general, son disciplinas sin grandes asimetrías, y “sobre todo se apuntan muchas niñas”. De hecho, las niñas representan el 50% de las plazas en la escuela deportiva municipal, mientras que en las clases para adultos esta cifra alcanza el 35%.

Lola Clemente, Irene Casanova y Uxía Nogueira son tres de las escaladoras más pequeñas que se presentaron ayer en A Xunqueira. “Me gustó mucho la orientación”, decía entusiasmada Irene. “Teníamos que encontrar unas cajas con un aparato”. Se refiere a la prueba de orientación, para la que tenían que encontrar las balizas y marcar su paso mediante una pinza. Por su parte, su colega Uxía ya estuvo el año pasado, y desde entonces había deseado volver. Por su parte, Lola es una habitual en la escalada porque pertenece al club.

“No hay muchas mujeres de más de 50 años que lo practiquen”

Luisa es una de las miembros del club que participa en estas jornadas como organizadora desde el pasado año. Es ya una veterana de la orientación y desde luego está implicada en esta aventura deportiva: “Ya fui a competir a Suecia, el domingo (por hoy) vamos a hacer una carrera de orientación por Cerdedo-Cotobade”. En países nórdicos, cuenta Luisa, los niños y las niñas hacen muchas actividades en entornos de montaña, y la orientación está en sus vidas desde muy temprana edad: “Desde que son unas minchas”, apunta esta deportista. En el club también intentan atraer a los más pequeños, incluso con rutas simples para empezar, “de un lado a otro de la calle, porque lo importante es encontrar la baliza”.

A la pregunta de si hay bastantes mujeres en este deporte, contesta que “cada vez más, como en todos los deportes. Por desgracia, de más de cincuenta años no hay muchas”. Explica que no se les inculcó y ella empezó a hacer deporte ya a cierta edad. Y ahora no para, desde los campeonatos de orientación hasta la natación. Y aprovecha su impulso vital para continuar organizando y animando a más mujeres, también a hombres, a que no dejen de moverse. En el Club Aromon se practican varias disciplinas, desde la orientación o la escalada, así como el alpinismo, el senderismo y las rutas, así como trail.