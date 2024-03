Abogados del turno de oficio mantienen la huelga y estudian nuevas vías de protesta

Los servicios prestados en el turno de oficio no se reconocen a ningún efecto: ni se cotizan a la seguridad social, ni computan para los concursos u oposiciones, ni en ningún otro sentido. Hasta julio de 2023 estos profesionales no tenían derecho a suspender las actuaciones por paternidad o maternidad, ni por fallecimiento de un familiar, ni por enfermedad, o semejantes. La remuneración de sus servicios en el turno de oficio es de 20 euros por una entrada y registro de once horas de trabajo y no se les paga por disponibilidad en los días de guardia. Muchas actuaciones no se remuneran, a pesar de que estos profesionales se ven obligados a asumir numerosos gastos que no le son abonados, como transporte, el seguro de accidentes, los impresos, copias, etc.