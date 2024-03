La oposición se solidariza con los Bomberos tras “prohibir” el BNG la fiesta de su patrón

La oposición municipal expresó su solidaridad con los Bomberos y su desacuerdo con la decisión adoptada por el BNG de no llevar a cabo el acto institucional en honor al patrón del cuerpo de extinción de incendios, San Juan de Dios, que se celebra cada 8 de marzo en el parque de Pontevedra.

Dado que la plantilla lleva tiempo exigiendo mejoras laborales, en especial en materia de personal, desde la Xunta de Persoal calificaron la medida de “prohibición” y tildaron la suspensión de la fiesta de “desplante” hacia los bomberos. Indicaron que este tipo de celebraciones, que giran en torno a colectivos profesionales, “solo son del interés del grupo de gobierno en la medida en la que éste sea el protagonista principal, importándole poco las condiciones laborales, la calidad del servicio o, como en este caso, la seguridad de trabajadores y ciudadanía, que son los principales perjudicados de la mala gestión de este gobierno”.

El portavoz del PSOE pontevedrés, Iván Puentes, tachó la determinación de “incomprensible para un partido de izquierdas” y que de alguna manera constituye “un castigo para quien se manifiesta y defiende sus derechos”.

En este mismo sentido, el popular Rafa Domínguez, que visitó el parque de bomberos acompañado de su compañera de partido, la concejala y senadora Pepa Pardo, indicó que la decisión del alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de terminar con la celebración de esta festividad es una “consecuencia del conflicto que el nacionalista mantiene abierto con los trabajadores municipales” . También reprobaron la falta de “talante democrático” de los nacionalistas pontevedreses en este punto.

El Concello alegó que “ no se autoriza la celebración de eventos que no organice el Concello en las instalaciones municipales”, justificación que el PP considera “insuficiente” y que “prohíbe” tanto la recepción de autoridades como que los bomberos realicen la celebración por su cuenta.

Por su parte, la concejala de Seguridade Cidadá, Eva Vilaverde, negó que se tratase de una decisión con intención punitiva y lamentó la reacción de parte del cuerpo. Añadió que “sobre todo me sorprende porque en las últimas ocasiones los bomberos no estaban participando” en el ágape que realizaba el Concello con motivo del patrón, por lo que “entendieron que no estaban de acuerdo con la realización del mismo”.

En contestación a las acusaciones de la oposición, la edil recordó que, sin los presupuestos aprobados y con las partidas retenidas para atender necesidades urgentes, “el Concello no está para tirar dinero público, especialmente este año”.