Sanxenxo pon en marcha un taller de tecnoloxía STEM para nenos

O Concello de Sanxenxo porá en marcha, do 25 ao 27 de marzo, un taller de tecnoloxía STEM, modelo educativo que ensina conxuntamente ciencia, tecnoloxía, matemáticas dende o enfoque da enxeñería, é dicir, deseño e construción de obxectos e sistemas que resolvan un problema.

Mediante a creación de modelos Lego fomentarase a creatividade dos/das nenos/as participantes e a asimilación de conceptos teóricos de ciencia, enxeñería e tecnoloxía.Este taller está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos e ten un prezo de 15 euros.

A actividade impartirase no Pazo Emilia Pardo Bazán de 10.00 a 11.30 horas. As prazas serán limitadas. A inscrición poderá facerse ata o 18 de marzo e a formalización da inscrición supón a obrigatoriedade de pago do taller. Para máis información, pode chamar ao teléfono 986 727 936.