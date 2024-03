Critican que el Concello prohíbe a los Bomberos festejar en el parque a su patrón

La Xunta de Persoal del Concello de Pontevedra critica que el gobierno local ha eliminado los actos de celebración del patrón de los Bomberos, previstos para el próximo día 8 de marzo en el parque de este servicio de extinción, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El pasado año, la celebración de la onomástica de San Juan de Dios, que se viene programando en el parque de Bomberos desde hace décadas, estuvo marcada por las protestas del personal del servicio de extinción de incendios, “que venían reivindicando, no mejoras laborales, sino el respeto, por parte del Concello, a los derechos laborales que tenían adquiridos”, destaca la Xunta de Persoal.

Añade que, para evitar que las protestas se repitan este 8M, “en lugar de abordar los problemas de fondo, el gobierno municipal opta por eliminar los actos de celebración de este día. Asimismo, prohíbe a los trabajadores del cuerpo la conmemoración de la festividad en las dependencias municipales”. Para ello, aduce que “non se dan as circunstancias para realizar o patrón, e que non se autoriza a celebración de eventos que non organice o Concello nas instalación municipais”.

Los representantes de los trabajadores consideran que la negativa a celebrar el patrón de los Bomberos “es un desplante más que se hace al personal municipal en general” y a los bomberos en particular

En opinión de la Xunta de Persoal, esta negativa pone de manifiesto que “este tipo de celebraciones, que giran en torno a colectivos profesionales, solo son del interés del grupo de gobierno en la medida en la que éste sea o protagonista principal, importándole poco las condiciones laborales, la calidad del servicio o, como en este caso, la seguridad de trabajadores y ciudadanía, que son los principales perjudicados de la mala gestión de este Goierno”.

Considera asimismo que “si la fiesta no es para ellos no es para nadie. Y así lo demuestran impidiendo la celebración en dependencias municipales a un colectivo que por las peculiaridades de su trabajo, solo podrían acudir en caso de celebrarse en el parque de bomberos”.

Los representantes de los trabajadores consideran que la negativa a celebrar el patrón de los Bomberos “es un desplante más que se hace al personal municipal en general” y a los bomberos en particular, “que se añade a la larga lista de agravios y arbitrariedades que se vienen padeciendo”.