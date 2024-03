Casi 600 diseños de la “mascota da auga”

Buena parte de la población escolar de Sanxenxo quiere ser el diseñador de “A mascota da auga”. Así se pone de manifiesto con la notable participación de alumnos del municipio en el concurso convocado para concienciar sobre el uso responsable del agua. Cerca de 600 escolares de los colegios de A Florida, Magaláns, O Cruceiro, Portonovo, Nantes y O Telleiro han presentado sus trabajos en este certamen, cuyo objetivo “es hacer partícipe a los más jóvenes con la creación de una imagen que represente la importancia de realizar un consumo responsable de un bien escaso como el agua”, según explica el Concello.

El jurado formado por la profesora del Centro de Arte, María Vázquez; la técnica de Medio Ambiente, Mela Méndez; la ilustradora de cuentos, Yoli Martínez, y Paula Hernández, responsable de Comunicación de Espina y Delfín, se reunieron en la mañana de ayer en el Pazo de Emilia Pardo Bazán para valorar los trabajos y decidir el ganador. La concejala de Educación, Nati Parada, agradeció la alta participación de los centros educativos en la propuesta. “A implicación tanto do alumnado como dos docentes é clave para acadar esta participación”, indicó.

El nombre del ganador o ganadora se dará a conocer el 22 de marzo coincidiendo con el Día Mundial del Agua. El dibujo seleccionado para ser la mascota del agua recibirá un vale de 100 euros y el colegio donde esté matriculado el alumno o alumna ganadora recibirá una charla o taller sobre el ciclo integral del agua. Además, habrá un premio para el colegio con mayor porcentaje de participación en función de su matrícula de 150 euros. Los vales podrán canjearse en los establecimientos comerciales de Sanxenxo adheridos a CCU Entretendas.

El dibujo ganador se convertirá en la imagen de buenas prácticas medioambientales del municipio como es el ahorro de agua y el reciclaje. El jurado destacó esta mañana la calidad de los dibujos presentados, así como la originalidad.

La imagen ganadora será utilizada en todas las campañas de sensibilización sobre el consumo responsable del agua y el cuidado del medio ambiente de Sanxenxo. “Dirixímonos aos nenas e nenos do futuro aos que buscamos inculcar o coidado e a protección do medio ambiente. Ademáis, cremos que son a mellor maneira de trasladar a mensaxe grazas a colaboración dos colexios e as familias” asegura Nati Parada, edil de Educación.

El plazo de presentación finalizó el pasado 29 de febrero y el Concello insiste en que “la enseñanza primaria es una etapa clave en el desarrollo de la conducta, la conciencia social y la solidaridad. De ahí la importancia de despertar el interés de los escolares por el cuidado y la protección del medio ambiente durante esta etapa. La educación ambiental para niños pretende que estos hagan del cuidado de la naturaleza un estilo de vida, en lugar de limitarse a estudiarla. Esta disciplina busca que los menores desarrollen un pensamiento ecológico firme y potente, y lo utilicen para enfrentarse a los actuales retos medioambientales desde la participación y el compromiso”.