Los entresijos de la música actual llegan al Aquis Celenis

Más allá de la pura labor lectiva diaria, las actividades complementarias son uno de los elementos fundamentales a la hora de dar vida e identidad propia a cualquier centro educativo. Es el caso de institutos como el caldense IES Aquis Celenis, que el pasado jueves contó con la ayuda del artista y compositor vigués Eladio Santos para una jornada muy especial con alumnos y alumnas de primero y segundo de bachillerato de las asignaturas de Análise Musical.

Además de someterse a las preguntas de los estudiantes, Santos desentrañó en el salón de actos del instituto las interioridades de la profesión de músico, al frente de una banda como Eladio y los Seres Queridos, que acumula un notable éxito desde hace casi dos décadas, con hasta seis discos propios y centenares de conciertos por todo el panorama español gracias a su particular cosecha de indie pop.

Pero no estuvo solo. A su vera, los estudiantes del Aquis Celenis, guiados por la docente Ofelia Rodríguez, participaron a través de la guitarra, el bajo o la batería con sus particulares rendiciones de temas musicales de la banda, como “Eso que vemos por la televisión”, del álbum de 2007 Esto que tienes delante; “El tiempo futuro”, de su segundo disco Están Ustedes Unidos, o “Agardarei”, poema de Celso Emilio Ferreiro musicado inicialmente por Luis Emilio Batallán y que Eladio y Los Seres Queridos versionó en 2015.

Un mano a mano entre estudiantes y músico que dejó un gran poso tanto para el propio Eladio como para los alumnos y docentes que impulsaron la iniciativa en Caldas. “Lo más bonito, más que los premios, es ver que las canciones llegan a un nivel de verdad. Que la gente las canta, que alguien te dice que la toca con su grupo. Hacer de las canciones un patrimonio”, detalló Santos, que también se sometió a las dudas del alumnado sobre el día a día de un músico profesional como él.

“Hubo preguntas sobre si es una forma de vida. Siempre se piensa eso, si se puede vivir de eso. También me preguntaron por el proceso creativo, si las canciones me representan o expresan mis sentimientos. Las preguntas eran muy profundas”, destacó el intérprete vigués, conocido también por sus colaboraciones con Tony Lomba con el seudónimo Elio dos Santos, entre otras aventuras musicales.

Para Rodríguez, profesora de Análise Musical del centro, la oportunidad de que Eladio acudiese al instituto para compartir un rato con sus alumnos y alumnas fue notablemente positiva y diferente a lo habitual.

“Fue estupendo. Los chicos lo pasaron genial.Tenemos una serie de instrumentos en el aula y conjugamos batería, guitarra, pianos, micros. Tocaron y cantaron. Los niños están acostumbrados a ver conciertos, pero a mí me gustó mucho que interaccionaran”, destacó la docente del IES Aquis Celenis.

Más allá de la presencia del músico, la jornada sirvió también para reforzar la concepción de la enseñanza musical que ella mantiene, donde la vertiente protagonista es la práctica.

“Pienso que la música debe ser fundamentalmente práctica. Creo que la carga teórica en general en el currículo es demasiado elevada. Yo no concibo la música sin la parte práctica. Para mí es básico. La música, si no se crea y no se hace, no vale de nada. Que toquen y que practiquen es clave”, asegura.