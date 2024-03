La Diputación destina 1,5 millones a trece concellos para contratar a 57 personas

El gobierno de la Diputación aprobó destinar más de 1,5 millones de euros para que 13 ayuntamientos de la provincia contraten a 57 personas, afronten gasto corriente e impulsen nuevas inversiones al amparo de varias líneas del Plan + Provincia. Se benefician de estos recursos, entre otros, los concellos de A Lama, o Portas. “Seguimos tendiendo puentes, y los datos son claros: en lo que va de año al amparo del Plan +Provincia hemos aprobado ya más de 7,5 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia de menos de 50.000 habitantes”, aseguró el presidente Luis López.

Portas destinará 85.133 euros de la línea 3 del plan a contratar 6 trabajadores como limpiadores (2), conductor (1), barredor peón de limpieza (1), peón forestal (1) y peón general (1).

La xunta de goberno de la Diputación aprobó nuevas subvenciones al amparo de la línea 1, de inversiones, del Plan +Provincia para seis concellos de la provincia, entre ellos A Lama, con 13.608 euros para la mejora de vías municipales en Paradela y Baralla, en Xende.

“Boas Prácticas en Igualdade”

Por otra parte, la Diputación de Pontevedra ha creado el Premio Boas Prácticas en Igualdade, que distinguirá proyectos desarrollados por personas físicas o entidades que contribuyan a reducir la discriminación, favorecer la igualdad o a eliminar la violencia machista. Lo anunció ayer el presidente provincial, Luis López.

El premio contará con cuatro categorías y estará dotado de 3.000 euros para el ganador y 1.000 euros para los accésits. Se premiará la mejor iniciativa social, cultural, deportiva o educativa en esta materia.

Además, se concederán dos menciones honoríficas a personas o entidades con “una trayectoria inapelable a favor de la igualdad”.

“Esta Diputación no va a dar ni un paso atrás en igualdad, pero sí va a abrir las puertas para que mucha más gente, de todos los sectores sociales, se implique y se vea reflejada su labor en esta institución. Somos coherentes con lo que dijimos al principio del mandato: no somos revisionistas, y ahí están programas que se mantienen hasta con el mismo nombre, como una nueva edición de ‘Aquí Faltan Páxinas’ y el apoyo a ‘Mulleres que Opinan son Perigosas’”, añadió López. “No vamos a renunciar a una visión de la igualdad amplia, abierta y cómplice. No vamos a convertir la igualdad en una trifulca política; lo que queremos es convertir la igualdad en un espacio el que se reflejen todas las visiones y todos los puntos de vista, que son muchos”, añadió el presidente de la Diputación.

Explicó que el nuevo gobierno de la Diputación entiende este ámbito “como un espacio de igualdad y de encuentro en el que todos cabemos, sin fronteras ideológicas. Esta es la filosofía que orienta nuestra programación del 8-M”.

El plazo de presentación de candidaturas para optar a este premio será de un mes, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.