Vivir con manos de mecánico: “Todo empezó con mucho cansancio, heridas, dolor crónico...”

El año 2020 fue crucial en la vida de Javier Gallardo, un pontevedrés de 51 años que entonces contaba con 48. La pandemia dificultó, y dilató, su diagnóstico de una enfermedad rara: manos de mecánico, síndrome antisintetasa. En su narración de todo el proceso a FARO no se cansa de repetir “lo importante que es la sanidad pública” y envía un mensaje a aquellas personas que un día se vean en una situación similar: “Que luchen”.

“Todo empezó con un cansancio muy grande. Ves que no eres el mismo y no sabes por qué. El trabajo se te hace durísimo y llegas a la noche a casa reventado. Después empezaron a formarse como esas heridas en los nudillos y codos, por eso le llaman a la enfermedad manos de mecánico”, explica.

“Salí en silla de ruedas del hospital y con un 60% de capacidad pulmonar”

“Al principio no le das importancia. Cogí una baja de una semana, durante la cual estuve a tratamiento con corticoide. Mejoré un par de días bien y después ya mal de nuevo. Así desde enero hasta abril, cuando ya me ingresaron”, añade.

En un primer momento le diagnosticaron neumonía y artritis reumatoide, característica del síndrome antisintetasa. Entonces, él acudía tanto a la sanidad pública como a la privada, “porque no me daban con lo que tenía”. Fueron un par de médicos los que sospecharon que “pasaba algo diferente” y que se podía tratar de una enfermedad autoinmune, ya que le hicieron decenas de test de COVID y todos daban negativos.

Muestra de los síntomas de las "manos de mecánico", con heridas en los nudillos. / R.V.

El punto de inflexión fue un día en el que volviendo de Lugo de hacer el reparto de la empresa de alimentación para la que trabajaba tuvo que llamar a su mujer para que le fuese a buscar, “porque yo no era capaz de llegar”. “Me llevaron a Montecelo, era abril, a la tercera noche ya me bajaron a la UCI muy mal”, recuerda.

Realmente, su hospitalización no se debía a ningún diagnóstico concreto. “Estuve 15 días en Críticos y no sabían a qué se debía. las doctoras intensivistas Ana Ortega y Eva Sanmartín me salvaron la vida, para mí fueron mis ángeles. Cuando bajé a la UCI le dije a Eva que no me dejase morir, que tenía una hija. Después ella me lo echó en cara bromeando diciéndome que le había hecho chantaje”, cuenta ahora Javier Gallardo con cariño.

Fue tras la intervención de un equipo de profesionales del Hospital Álvaro Cunqueiro, que lo sometieron a una operación con una máquina ECMO de oxigenación por membrana extracorpórea (“te oxigenan la sangre fuera del cuerpo y te la vuelven a meter dentro”) y su posterior traslado a este centro sanitario que llegó por fin el diagnóstico: síndrome antisintetasa. “En realidad fue un trabajo que se inició en Pontevedra y se culminó en Vigo”, aclara el pontevedrés, que en total estuvo 72 días en ambas UCI.

Estuvo 72 días en las UCI de Pontevedra y Vigo

“Yo vivo con cansancio y dolor crónico. Ahora me van a poner prótesis en ambos hombros, ya que se me generó una necrosis”, indica.

Para sus síntomas toma entre seis y siete pastillas al día, siendo los inmunosupresores su principal medicación, así como los corticoides. Además, cada seis meses se somete a un tratamiento específico. La enfermedad le supuso la incapacidad absoluta. “Yo salí en silla de ruedas del hospital y con un 60% de capacidad pulmonar. Fue muy duro”, reconoce. Ahora tiene que caminar todo lo que pueda, incluso hacer deporte.

Confiesa que no hubiera salido de todo esto si no es con el apoyo de su familia, especialmente su mujer e hija. “La familia sufrió mucho y ya no contaba conmigo”, se emociona al recordar.

Hay más de 7.000 enfermedades minoritarias conocidas y afectan al 6% de la población

El seis por ciento de la población sufre algún tipo de enfermedad minoritaria, también llamadas enfermedades raras, cuyo día mundial se celebra hoy, 29 de febrero. Hay más de 7.000 conocidas y son aquellas que afectan a una de cada 2.000 personas o más. El servicio de Medicina Interna del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés impulsó a finales de 2019 la creación de una unidad específica sobre enfermedades minoritarias, que cuenta actualmente con una media cercana a los 100 pacientes.

“La unidad se creó porque había un grupo de enfermos que dependían, en función del predominio de la clínica, de una u otra especialidad, pero que se sentían perdidos”, explica Juan Carlos Rodríguez, jefe del servicio de Medicina Interna, que recuerda que la mayoría de estas dolencias son genéticas y multisistémicas. Con esta visión, se celebró una reunión con varias especialidades del Complexo Hospitalario de Pontevedra, entre ellas las de Hematología, Cardiología, Neurología, Nefrología... “Se acordó que al tratarse de enfermedades tan sistémicas debía coordinarlas un internista y, a partir de ahí, en momentos determinados, se desvía al paciente a uno u otro especialista”, indica Rodríguez.

Esta unidad, cuyos médicos de referencia a día de hoy son los doctores Diana Alves y José Sousa, comenzó pronto a trabajar con la del área de Santiago de Compostela, en la que se encuentra, entre otros profesionales, el genetista e investigador Ángel Carracedo.

“La unidad se creó porque había un grupo de enfermos que dependían, en función del predominio de la clínica, de una u otra especialidad, pero que se sentían perdidos” Juan Carlos Rodríguez — Jefe del servicio de Medicina Interna del CHOP

La del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés fue una de las primeras consultas de este tipo de Galicia. En Santiago, recuerda, Juan Carlos Rodríguez, ya existía una, mientras que en Vigo funcionaba una específica de enfermedades autoinflamatorias. Y es que las minoritarias abarcan cinco grupos de grandes enfermedades: los problemas oncológicos graves, los metabólicos, las enfermedades multisistémicas, las genéticas y las inmunomoduladas.

“Aquí le dimos mucho valor a esta consulta concreta y pronto tuvimos una relación muy buena con la Federación Galega de Enfermedades Raras e Crónicas (Fegerec). Y a partir de ahí empezamos a reunirnos con asociaciones de pacientes y sus familias”, celebra Rodríguez.

Genes o proteínas

La mayoría de las enfermedades minoritarias tienen una causa genética. “Hay una mutación de un gen o una alteración en una proteína importantes que condicionan que aparezcan con muchas alteraciones, ya que son mutaciones o proteínas que participan en muchos sistemas y órganos del cuerpo humano”, informa el jefe del servicio de Medicina Interna.

Y dentro de la rareza de estas dolencias, las hay que son más frecuentes y, por lo tanto, más conocidas. “El mensaje para la población en este sentido es que una enfermedad minoritaria es toda aquella que afecta a una persona entre 2.000 o más. Son poco frecuentes, pero con esta contrapartida tenemos que recordar que hay más de 7.000 enfermedades minoritarias conocidas. Esto hace que un 6% de la población esté afectada, porque son muchas”, subraya.

En este sentido, reconoce que hay algunas que son más habituales, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el síndrome del Cromosoma X Frágil, el síndrome de Marfan, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, las vasculitis...

“Son todas enfermedades que entran en alguno de esos cinco grupos genéricos y que son muy oídas. Después hay otras con mutaciones genéticas, como la enfermedad de Gaucher, que se producen en una persona de cada millón”, matiza Juan Carlos Rodríguez.

Estudios en profundidad

Otra de las características de las enfermedades raras es que su diagnóstico suele llevar un largo período de tiempo. “Hay algunas que tienen una malformación genética muy importante, que provocan el fallecimiento ya intraútero, pero hay otras enfermedades que se diagnostican bastante tarde. El paradigma serían las inmunomediadas, las autoinflamatorias... Por ejemplo, la de Gaucher la puedes diagnosticar con 20, 30 o 40 años y el tratamiento la ralentiza y la mejora. Por eso la importancia de estas unidades, que van a hacer que pacientes con síntomas atípicos se manden a estas consultas y se hagan estudios más profundos que van a incluir los genéticos”, explica el jefe del servicio de Medicina Interna del CHOP, que destaca especialmente el trabajo de los genetistas en esta materia.

Por lo general, los pacientes llegan a la unidad de enfermedades minoritarias a través de los médicos de familia o de los especialistas. Son actualmente una media de “entre 50 y 100” enfermos. “Se le ha dado voz a esta unidad y llegan los pacientes a un servidor a través de los médicos de Atención Primaria o de los de atención hospitalaria, que nos los mandan cuando ven algo raro. Son enfermedades llevada por un grupo importante de especialidades y coordinadas desde Medicina Interna, pero de una forma muy global, ya que cada uno aporta su parte”, resume Rodríguez.

Investigación conjunta

Esta consulta de enfermedades raras del área sanitaria colabora con el equipo de Ángel Carracedo y ya está entrando en trabajos con otros hospitales de España, como el de La Paz de Madrid. “Estamos en reuniones a nivel nacional para incluirnos en grupos de trabajo con ellos y ya se ha hecho alguno con estos profesionales”, concluye el especialista pontevedrés.